El nene de 2 años diagnosticado con cáncer avanzado en Florianópolis ya fue trasladado al Hospital Garrahan

Mientras avanzaba el diagnóstico, Iván se mantuvo en contacto permanente con la madre del niño, María de los Ángeles Solís, de quien está separado. Días antes, Felipe había estado de vacaciones con ella en la ciudad brasileña de Torres, donde ya había presentado algunos signos como hematomas y un cansancio persistente.

Con ambos padres ya en Florianópolis, el lunes los médicos iniciaron la primera quimioterapia general para frenar el avance del tumor. Una vez que el niño logró estabilizarse, se organizó su traslado a la Argentina para continuar el tratamiento.

Según informó el gobierno del Chaco, Felipe llegó este martes alrededor de las 16.30 al Hospital Garrahan, centro de referencia nacional en oncología pediátrica y atención de alta complejidad. El traslado se concretó mediante un operativo articulado entre las provincias de Chaco y Corrientes, con la participación del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP).

Desde ahora, el niño continuará su atención médica en la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por su familia, mientras avanza el tratamiento indicado por el equipo del hospital pediátrico.