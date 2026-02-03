El nene de 2 años diagnosticado con cáncer avanzado en Florianópolis ya fue trasladado al Hospital Garrahan
Felipe Adamczuk comenzó a presentar síntomas mientras vacacionaba con su papá en Brasil. Tras varios estudios, los médicos confirmaron que padece un neuroblastoma con metástasis, motivo por el que debió iniciar un tratamiento de urgencia.
Felipe Adamczuk, un nene de 2 años oriundo de Chaco, fue trasladado al Hospital Garrahan para continuar su tratamiento oncológico, luego de haber sido diagnosticado con un cáncer avanzado durante unas vacaciones familiares en Florianópolis.
La situación comenzó a fines de enero, cuando Iván Nicolás Adamczuk, de 33 años, viajó junto a sus dos hijos a Brasil para pasar unos días de descanso. El 24 de enero llegaron a Canasvieiras, donde reside la abuela de los chicos, y durante el trayecto Felipe empezó a presentar irritabilidad, falta de apetito, desgano y cansancio, síntomas que en un primer momento fueron atribuidos al estrés del traslado.
Ante la persistencia del malestar, su padre decidió llevarlo a una Unidad de Pronta Atención, donde le realizaron estudios iniciales y le indicaron medicación por un presunto problema digestivo. Sin embargo, el cuadro no mejoró y horas más tarde Felipe fue atendido en una guardia médica, donde le practicaron una radiografía y un enema que arrojaron resultados atípicos.
Frente a esta situación, los médicos resolvieron derivarlo al Hospital Infantil Joana de Gusmão, uno de los principales centros pediátricos de Florianópolis. Allí le realizaron una tomografía que detectó una mancha en el tórax y, en un primer momento, se evaluó la posibilidad de una neumonía, motivo por el que fue internado en terapia intermedia, pero el avance de los estudios y los análisis de sangre llevaron a los profesionales a sospechar la presencia de un tumor.
Finalmente, una biopsia de médula confirmó el diagnóstico: Felipe padece un neuroblastoma, un tipo de cáncer que se origina en el sistema nervioso y afecta principalmente a niños menores de cinco años. Los médicos también señalaron que la enfermedad presentaba metástasis.
Mientras avanzaba el diagnóstico, Iván se mantuvo en contacto permanente con la madre del niño, María de los Ángeles Solís, de quien está separado. Días antes, Felipe había estado de vacaciones con ella en la ciudad brasileña de Torres, donde ya había presentado algunos signos como hematomas y un cansancio persistente.
Con ambos padres ya en Florianópolis, el lunes los médicos iniciaron la primera quimioterapia general para frenar el avance del tumor. Una vez que el niño logró estabilizarse, se organizó su traslado a la Argentina para continuar el tratamiento.
Según informó el gobierno del Chaco, Felipe llegó este martes alrededor de las 16.30 al Hospital Garrahan, centro de referencia nacional en oncología pediátrica y atención de alta complejidad. El traslado se concretó mediante un operativo articulado entre las provincias de Chaco y Corrientes, con la participación del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP).
Desde ahora, el niño continuará su atención médica en la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por su familia, mientras avanza el tratamiento indicado por el equipo del hospital pediátrico.
