"Parece un tornado": impactantes videos del tormentón con lluvias, granizo y ráfagas en AMBA
Tras una máxima de 37 grados, el frente de tormenta ingresó a Buenos Aires antes de lo previsto, transformando una tarde de calor sofocante en un escenario de ráfagas intensas y caída de piedra.
El alivio térmico llegó de manera violenta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que luego de una jornada donde la sensación térmica superó los 37 grados, un frente de tormentas fuertes, que en algunas zonas incluyó granizo, afectó a diferentes barrios y localidades.
El fenómeno se caracterizó por su velocidad y la intensidad de los vientos, que en algunos sectores del oeste bonaerense fueron descritos por los vecinos como "similares a un tornado", tal cual afirmó un vecino de Laferrere que compartió uno de los tantos videos que circularon por las redes sociales.
Aunque el pico de intensidad ya atravesó las zonas más pobladas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el monitoreo por posibles celdas aisladas. La recomendación para lo que resta de la jornada es evitar la circulación innecesaria y asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento en balcones y terrazas.
El SMN, en tanto, había lanzado una alerta a corto plazo por la llegada del fenómeno. El reporte oficial advirtió sobre "tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo".
Videos e impacto de la tormenta en el AMBA
El temporal dejó una huella de complicaciones operativas y daños materiales en diversos puntos:
- Laferrere y Merlo: En el oeste, la caída de granizo fue abundante y estuvo acompañada por vientos que arrasaron con objetos en la vía pública y obligaron a los vecinos a buscar refugio de emergencia.
- Munro y Vicente López: La zona norte registró una intensa actividad eléctrica y ráfagas que provocaron el descenso inmediato de la temperatura.
- La Plata: La capital provincial vivió una "noche anticipada" alrededor de las 16:00 debido a la densidad de las nubes, antes del inicio de las precipitaciones.
- CABA: Barrios como Flores y Colegiales reportaron lluvias intensas de corta duración, logrando que el termómetro bajara rápidamente hasta situarse entre los 25 y 27 grados.
