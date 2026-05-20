Quién es Matías Hanssen, el "tapado" tucumano que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada
Oriundo de Tucumán, el joven más desconocido hasta ahora se convierte en el segundo ingreso por el repechaje.
Entre las figuras mediáticas y los nombres de peso que sacudieron el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada, el de Matías Hanssen apareció inicialmente como el gran enigma de la noche pero se concretó como el segundo ingreso del reality.
Catalogado en las redes sociales como el "estricto NN" debido al misterio que rodeaba su huella digital, su video de presentación rápidamente despejó las dudas y reveló un perfil con el carácter necesario para revolucionar el juego.
Originario de Tucumán, Matías combina su faceta comercial con una fuerte personalidad que promete no pasar desapercibida para los líderes actuales de la casa.
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El emprendedor: Lejos de las cámaras y los flashes del espectáculo, el tucumano se gana la vida en el ámbito privado al frente de su propio emprendimiento dedicado a la comercialización de cepillos de dientes.
Competitivo al extremo: En su presentación dejó en claro que no ingresó al reality para hacer amigos ni para adoptar un rol pasivo. Se define como un estratega nato y un competidor feroz dispuesto a todo por el premio mayor.
Sin filtros: Su carta de presentación fue una advertencia directa tanto para los chicos que están aislados desde el primer día como para los espectadores: "Voy sin tapujos", sentenció de manera tajante, anticipando que jugará con las cartas sobre la mesa, sin vueltas y con una frontalidad que promete generar chispazos en la convivencia.
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