Quién es Matías Hanssen, el "tapado" tucumano que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada

El emprendedor: Lejos de las cámaras y los flashes del espectáculo, el tucumano se gana la vida en el ámbito privado al frente de su propio emprendimiento dedicado a la comercialización de cepillos de dientes.

Competitivo al extremo: En su presentación dejó en claro que no ingresó al reality para hacer amigos ni para adoptar un rol pasivo. Se define como un estratega nato y un competidor feroz dispuesto a todo por el premio mayor.