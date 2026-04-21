Quién es Nicolás Trombino, el empresario que conquistó a Jésica Cirio y será padre junto a ella

En diálogo con Desayuno Americano, la propia Cirio contó cómo se dio el vínculo y la noticia del bebé: "Se dio y tampoco lo teníamos planeado para ya. No tuve tiempo de procesar nada, es todo muy reciente. Nos conocimos por amigos en común y se fue dando, una reunión, una comida, y se dio así. Tiene supermercado mayorista hace 15 años".

Así, Nicolás Trombino pasó de ser un nombre desconocido para el público a convertirse en una figura clave en la nueva etapa personal de Jésica Cirio.