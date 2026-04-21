Quién es Nicolás Trombino, el empresario que conquistó a Jésica Cirio y será padre junto a ella
De perfil bajo y alejado de los medios, el hombre que acompaña a la conductora atraviesa un gran presente personal tras confirmarse el embarazo.
La noticia del embarazo de Jésica Cirio no solo sorprendió al mundo del espectáculo, sino que también puso en el centro de la escena a su pareja, Nicolás Trombino, un empresario que hasta ahora se mantenía lejos del foco mediático.
Trombino tiene 43 años y se desempeña en el rubro de los supermercados mayoristas, un sector en el que trabaja desde hace más de una década. Es fundador y director de OLTI Supermercado Mayorista, una compañía dedicada al abastecimiento de comercios y distribuidores.
A pesar de su vínculo con una figura tan reconocida, siempre optó por mantener un perfil bajo, centrado en su actividad profesional. Su historia con Cirio comenzó a mediados de 2025, cuando se conocieron a través de amigos en común. Desde entonces, fueron construyendo una relación de manera reservada, aunque en el último tiempo se los vio juntos en distintos eventos y viajes.
En lo personal, el empresario ya es padre de un hijo de una relación anterior. Actualmente reside en Puerto Madero y tiene un fuerte interés por el deporte y el cuidado físico, aspectos que forman parte de su rutina diaria.
La confirmación del embarazo marcó un nuevo capítulo en la pareja, que atraviesa un buen momento. Si bien aún no conviven, no descartan dar ese paso más adelante.
En diálogo con Desayuno Americano, la propia Cirio contó cómo se dio el vínculo y la noticia del bebé: "Se dio y tampoco lo teníamos planeado para ya. No tuve tiempo de procesar nada, es todo muy reciente. Nos conocimos por amigos en común y se fue dando, una reunión, una comida, y se dio así. Tiene supermercado mayorista hace 15 años".
Así, Nicolás Trombino pasó de ser un nombre desconocido para el público a convertirse en una figura clave en la nueva etapa personal de Jésica Cirio.
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