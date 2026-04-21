Jésica Cirio habló por primera vez luego de que se confirmara su segundo embarazo: "Estoy muy feliz"

"Ni idea si vamos a vivir juntos, no sé qué responderte porque, insisto, esto pasó hace muy poquito, vivimos a distancias bastante grandes y, bueno, ya se acomodará en un tiempo más, con algunas charlas que nos quedan por delante", amplió la modelo.

También recordó cómo comenzó la relación y a qué se dedica su pareja: "Fue por amigos en común, tenemos muchos amigos en común. De hecho, casi una parte de todo mi grupo de amigos era amigo de él y nada, fue así, se fue dando una reunión, una comida, cosa va, cosa viene y se dio así. Él tiene supermercado mayorista hace 15 años".

Cirio no evitó mencionar sus experiencias pasadas y cómo influyen en su presente: "Vengo golpeada y trato de cuidarme. Lo importante es que yo esté bien y creo que todo este nuevo camino es por algo y creo en el 'paso a paso', más allá de todo lo que me pasó, de todo lo que fue sucediendo en mi vida. Estoy bastante grande ya. Obviamente, aprendí muchas cosas y me quedan mil por aprender".

En cuanto al bebé, explicó que aún no eligieron nombre, ya que recientemente supieron que será varón.

La modelo también hizo hincapié en su prioridad actual: su entorno más cercano. "Yo estuve muy, ahora te hablo mejor, pero estuve pasando por momentos muy malos emocionalmente. Entonces, creo que fue lo mejor para preservarme a mí y preservar a Chloe de todo".

Y agregó: "Creo que Chloe está creciendo como una niña normal, desentendida de absolutamente todo y protegida de todo lo que pueda pasar en el exterior. Y creo que eso es, para mí, mi mejor y mi mayor ganancia, es cuidar a ella".

Por último, reflexionó sobre los cambios en su vida: "Yo ya trabajé desde que tengo 11 años en los medios y fui muy feliz y soy muy feliz, pero también hay momentos donde hay que preservar al menor y creo que eso, para mí, fue lo más importante Y, de nada, servía mantener mi ego, enriquecerlo y seguir adelante lastimándola a ella. Creo que sentí que fue lo mejor. Capaz me equivoqué, no lo sé, el tiempo lo dirá".