Jésica Cirio habló por primera vez luego de que se confirmara su segundo embarazo: "Estoy muy feliz"
La modelo compartió detalles de esta etapa de embarazo, se sinceró sobre su relación amorosa y contó cómo cambiaron sus prioridades hoy por hoy.
Jésica Cirio salió a aclarar públicamente la versión que había dado a conocer Ángel de Brito este lunes en LAM (América) sobre su embarazo. En ese contexto, la modelo se mostró abierta a contar cómo atraviesa este presente y cuáles son sus planes a futuro.
¿Qué dijo Jésica Cirio sobre su segundo embarazo?
En una entrevista con Pamela David en Desayuno Americano, la conductora brindó detalles sobre la llegada de su segundo hijo, fruto de su relación con el supermercadista Nicolás Trombino.
Durante la charla, Cirio remarcó que vive este momento con mucha felicidad, aunque admitió que la información difundida por Ángel de Brito se adelantó a sus propios tiempos. "Me tomó todo por sorpresa lo de Ángel porque me habló cuando se enteró y yo no se lo había contado a nadie, ni mi nena. Y le pedí, por favor, que me espere, aunque sea, a contárselo a Chloe. Así que me fui corriendo a contárselo antes de que lo diga, él se enteró apenas salí de la clínica", reveló Jésica.
Luego, confirmó otro dato que había trascendido: el bebé en camino será varón.
Al referirse a su vínculo con Trombino, explicó que la relación es reciente y que, por ahora, no comparten vivienda. "Veremos con el tiempo, iremos viendo, no tuve tiempo de procesar nada", se quejó Jésica, que dejó en claro que no quiere tomar decisiones apresuradas.
"Ni idea si vamos a vivir juntos, no sé qué responderte porque, insisto, esto pasó hace muy poquito, vivimos a distancias bastante grandes y, bueno, ya se acomodará en un tiempo más, con algunas charlas que nos quedan por delante", amplió la modelo.
También recordó cómo comenzó la relación y a qué se dedica su pareja: "Fue por amigos en común, tenemos muchos amigos en común. De hecho, casi una parte de todo mi grupo de amigos era amigo de él y nada, fue así, se fue dando una reunión, una comida, cosa va, cosa viene y se dio así. Él tiene supermercado mayorista hace 15 años".
Cirio no evitó mencionar sus experiencias pasadas y cómo influyen en su presente: "Vengo golpeada y trato de cuidarme. Lo importante es que yo esté bien y creo que todo este nuevo camino es por algo y creo en el 'paso a paso', más allá de todo lo que me pasó, de todo lo que fue sucediendo en mi vida. Estoy bastante grande ya. Obviamente, aprendí muchas cosas y me quedan mil por aprender".
En cuanto al bebé, explicó que aún no eligieron nombre, ya que recientemente supieron que será varón.
La modelo también hizo hincapié en su prioridad actual: su entorno más cercano. "Yo estuve muy, ahora te hablo mejor, pero estuve pasando por momentos muy malos emocionalmente. Entonces, creo que fue lo mejor para preservarme a mí y preservar a Chloe de todo".
Y agregó: "Creo que Chloe está creciendo como una niña normal, desentendida de absolutamente todo y protegida de todo lo que pueda pasar en el exterior. Y creo que eso es, para mí, mi mejor y mi mayor ganancia, es cuidar a ella".
Por último, reflexionó sobre los cambios en su vida: "Yo ya trabajé desde que tengo 11 años en los medios y fui muy feliz y soy muy feliz, pero también hay momentos donde hay que preservar al menor y creo que eso, para mí, fue lo más importante Y, de nada, servía mantener mi ego, enriquecerlo y seguir adelante lastimándola a ella. Creo que sentí que fue lo mejor. Capaz me equivoqué, no lo sé, el tiempo lo dirá".
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