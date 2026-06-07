La transmisión especial de C5N por Indio Solari, lo más visto del domingo: cómo fue el rating

Cómo fue el rating de la transmisión especial de C5N por el adiós a Indio Solari

El interés del público por seguir los pormenores de la despedida al "míster", en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico, se tradujo en números de rating extraordinarios para las señales de noticias durante toda la franja vespertina:

El liderazgo del cable: A lo largo de la tarde, C5N consolidó picos de hasta 3.2 puntos de rating , ubicándose en lo más alto de los canales de información y sacando una luz de ventaja sobre su principal competidor, TN, que se posicionó en 2.2 puntos .

El impacto en la TV de aire: El fenómeno ricotero en la pantalla fue tan fuerte que, promediando las 17:00 horas, la transmisión especial de C5N logró emparejar e incluso superar el encendido de los gigantes de la televisión abierta, dado que en ese mismo bloque horario tanto Telefe como El Trece promediaban los 3.0 puntos.

image La transmisión especial de C5N por Indio Solari, lo más visto del domingo.

Estas mediciones ratifican que el fallecimiento del Indio Solari es el acontecimiento periodístico y cultural del año. Ante la falta de propuestas fuertes en la grilla dominical de la televisión abierta, el público volcó de manera masiva su preferencia hacia la pantalla de C5N, encontrando en sus crónicas desde Avellaneda el refugio perfecto para procesar y acompañar un desgarro colectivo que no distingue de formatos ni de señales.