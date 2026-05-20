Quién es Sebastián Cola, el "jugador más peligroso" que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada
El crossfiter y director creativo es otro de los nuevos participantes que tiene la casa más famosa del país.
Sebastián Cola es otro de los nombres que se filtró con fuerza en las redes sociales y que se suma a la renovación de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, que se convierte en el cuarto ingreso de una noche lleno de sorpresas y de nuevos perfiles.
A diferencia de los perfiles mediáticos o los "estrictos desconocidos", Sebastián dice que entra a jugar con la chapa de saber lo que es manejar grupos grandes, negociar bajo presión y liderar estrategias complejas en el ámbito laboral.
Con una enorme seguridad en sí mismo, llega al programa con el objetivo explícito de romper el orden establecido por los participantes originales.
-
Perfil de líder: Lejos del perfil de un improvisado, Sebastián cuenta con una sólida experiencia en la gestión de equipos de gran escala, un roce diario que piensa capitalizar a la hora de tejer alianzas. "Trabajo con un grupo de 100 personas. La descoso", aseguró sin titubeos en su presentación, dejando en claro su capacidad para influir y coordinar.
Personalidad fuerte: No le teme a la confrontación ni a los choques de egos que marcan el día a día del encierro. Se autopercibe como un jugador con el carácter necesario para plantarse ante cualquiera de los "hermanitos" que hoy se sienten dueños del juego.
La gran amenaza: Sebastián no anduvo con rodeos a la hora de advertir lo que será su paso por el reality y mandó un mensaje directo a toda la casa. "Tengo una personalidad fuerte y soy el jugador más peligroso que va a entrar", sentenció de manera tajante, elevando la vara de la competencia desde el minuto cero de su ingreso.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario