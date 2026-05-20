Quién es Sebastián Cola, el "jugador más peligroso" que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada

Perfil de líder: Lejos del perfil de un improvisado, Sebastián cuenta con una sólida experiencia en la gestión de equipos de gran escala, un roce diario que piensa capitalizar a la hora de tejer alianzas. "Trabajo con un grupo de 100 personas. La descoso", aseguró sin titubeos en su presentación, dejando en claro su capacidad para influir y coordinar.

Personalidad fuerte: No le teme a la confrontación ni a los choques de egos que marcan el día a día del encierro. Se autopercibe como un jugador con el carácter necesario para plantarse ante cualquiera de los "hermanitos" que hoy se sienten dueños del juego.