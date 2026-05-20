Quién es Steffy Pereira: la "brasiguaya" que va por su revancha en Gran Hermano Generación Dorada

Sangre "brasiguaya": Steffi lleva con orgullo una mezcla cultural única en sus venas. Al ser mitad brasileña y mitad paraguaya, se define como una verdadera "brasiguaya", una fusión que se nota en su carisma, su ritmo y su particular forma de expresarse, lo que aportará un aire completamente nuevo a la casa.

Alegría, vanidad y advertencia: Se describe a sí misma como una mujer sumamente alegre, aunque no teme reconocer que es un poco creída y muy vanidosa. Sin embargo, detrás de su sonrisa y su cuidado aspecto físico se esconde una participante de armas tomar: "Si me buscan, me van a encontrar", sentenció a modo de aviso para los que intenten subestimarla.