Quién es Steffy Pereira: la "brasiguaya" que va por su revancha en Gran Hermano Generación Dorada
Tras dormir en la calle por el casting, la joven influencer tiene desde este miércoles su oportunidad en el reality más famoso del país.
Tras quedarse en la puerta del reality el año pasado, Steffani Pereira finalmente tendrá su ansiada revancha en el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada. Con una personalidad arrolladora y una historia de resiliencia que conmovió a las redes sociales, la joven promete sacudir la convivencia con su frescura internacional y su fuerte temperamento.
Sangre "brasiguaya": Steffi lleva con orgullo una mezcla cultural única en sus venas. Al ser mitad brasileña y mitad paraguaya, se define como una verdadera "brasiguaya", una fusión que se nota en su carisma, su ritmo y su particular forma de expresarse, lo que aportará un aire completamente nuevo a la casa.
Alegría, vanidad y advertencia: Se describe a sí misma como una mujer sumamente alegre, aunque no teme reconocer que es un poco creída y muy vanidosa. Sin embargo, detrás de su sonrisa y su cuidado aspecto físico se esconde una participante de armas tomar: "Si me buscan, me van a encontrar", sentenció a modo de aviso para los que intenten subestimarla.
La odisea por un sueño: Para Steffi, este ingreso es un acto de justicia personal. El año pasado formó parte del multitudinario casting masivo y estuvo dispuesta a todo con tal de entrar, al punto de que "durmió en un cartón" en la vereda para no perder su lugar en la fila. Aunque en esa oportunidad la producción no la eligió, su perseverancia dio frutos y este miércoles cruzará la puerta dispuesta a ganarlo todo.
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