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Quién es Tati Luna, la abogada Miss Uruguay que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada

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La representante uruguaya llega dispuesta a demostrar que detrás de una cara bonita hay una estratega fría y sumamente preparada para la convivencia extrema.

Tati Luna

Tati Luna, la abogada Miss Uruguay que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada

El repechaje de Gran Hermano Generación Dorada sumó una fuerte dosis de glamour, pero también de fuerte temperamento internacional con el ingreso de Tati Luna, abogada y Miss Uruguay que promete revolucionar la casa más famosa del país.

Su nombre ya venía sonando con fuerza en las redes sociales tras las filtraciones previas a la gala de este miércoles, donde se la señalaba como uno de los perfiles más completos y magnéticos de la nueva tanda de participantes.

Nacida en Montevideo, la representante uruguaya llega dispuesta a demostrar que detrás de una cara bonita hay una estratega fría y sumamente preparada para la convivencia extrema.

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  • Derecho y pasarelas: Tati ostenta con orgullo el título de Miss Uruguay, un rol que la catapultó al mundo de la moda y los certámenes de belleza en el continente. Sin embargo, su perfil va mucho más allá: es abogada, una profesión que le otorgó herramientas clave de negociación, argumentación y lectura de las personas, cualidades que piensa aplicar para desarmar las estrategias de sus rivales.

  • Carácter fuerte: Lejos de encajar en el estereotipo de participante sumisa o dócil, la montevideana aclaró de entrada que tiene una personalidad avasallante y que no le tiembla el pulso a la hora de marcar territorio o plantarse en una discusión.

  • El centro de atención: Consciente del magnetismo que genera en su entorno y del impacto que provocará en la convivencia, Tati definió su esencia con una frase tajante que anticipa un paso polémico por el certamen: "Despierto pasiones: me aman y me odian", sentenció, dejando en claro que no pasará desapercibida y que está lista para convertirse en la gran protagonista de la casa.

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