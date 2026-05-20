Quién es Tati Luna, la abogada Miss Uruguay que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada

Derecho y pasarelas: Tati ostenta con orgullo el título de Miss Uruguay, un rol que la catapultó al mundo de la moda y los certámenes de belleza en el continente. Sin embargo, su perfil va mucho más allá: es abogada, una profesión que le otorgó herramientas clave de negociación, argumentación y lectura de las personas, cualidades que piensa aplicar para desarmar las estrategias de sus rivales.

Carácter fuerte: Lejos de encajar en el estereotipo de participante sumisa o dócil, la montevideana aclaró de entrada que tiene una personalidad avasallante y que no le tiembla el pulso a la hora de marcar territorio o plantarse en una discusión.