Quién es Tati Luna, la abogada Miss Uruguay que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada
La representante uruguaya llega dispuesta a demostrar que detrás de una cara bonita hay una estratega fría y sumamente preparada para la convivencia extrema.
El repechaje de Gran Hermano Generación Dorada sumó una fuerte dosis de glamour, pero también de fuerte temperamento internacional con el ingreso de Tati Luna, abogada y Miss Uruguay que promete revolucionar la casa más famosa del país.
Su nombre ya venía sonando con fuerza en las redes sociales tras las filtraciones previas a la gala de este miércoles, donde se la señalaba como uno de los perfiles más completos y magnéticos de la nueva tanda de participantes.
Nacida en Montevideo, la representante uruguaya llega dispuesta a demostrar que detrás de una cara bonita hay una estratega fría y sumamente preparada para la convivencia extrema.
-
Derecho y pasarelas: Tati ostenta con orgullo el título de Miss Uruguay, un rol que la catapultó al mundo de la moda y los certámenes de belleza en el continente. Sin embargo, su perfil va mucho más allá: es abogada, una profesión que le otorgó herramientas clave de negociación, argumentación y lectura de las personas, cualidades que piensa aplicar para desarmar las estrategias de sus rivales.
Carácter fuerte: Lejos de encajar en el estereotipo de participante sumisa o dócil, la montevideana aclaró de entrada que tiene una personalidad avasallante y que no le tiembla el pulso a la hora de marcar territorio o plantarse en una discusión.
El centro de atención: Consciente del magnetismo que genera en su entorno y del impacto que provocará en la convivencia, Tati definió su esencia con una frase tajante que anticipa un paso polémico por el certamen: "Despierto pasiones: me aman y me odian", sentenció, dejando en claro que no pasará desapercibida y que está lista para convertirse en la gran protagonista de la casa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario