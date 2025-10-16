Gime Accardi, sobre el romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández: "Quiero creer que es de ahora"

Finalmente, añadió: "Yo pasé unos 18 años siendo una persona muy feliz con un hombre que tuve al lado, hermoso, brillante, que me hizo muy feliz también y yo a él, por supuesto, fuimos una pareja hermosa", sin lucir demasiado preocupada por el nuevo romance de su exmarido. ¿Le creemos?

Cabe señalar que la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se hizo pública el 8 de julio de este año, cuando ambos compartieron un comunicado en sus redes sociales, poniendo fin a una relación de 18 años. Posteriormente, firmaron el divorcio legal el 21 de agosto pasado.