Quién es Willy Banks, el estadounidense que pelea con Gabino Silva en Párense de Manos 3
El estadounidense es uno de los personajes más curiosos que forma parte del evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez.
La tercera edición de Párense de Manos desembarca este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó con una cartelera que promete récords de audiencia, pero todas las miradas están puestas en el pesaje de un hombre que desafía las leyes de la lógica: el estadounidense William "Willy" Banks.
El artista y comediante neoyorquino de 28 años se medirá frente a Gabino Silva en un combate que trasciende lo deportivo para convertirse en un evento cultural de ribetes surrealistas.
Organizado por Luquitas Rodríguez y su equipo de Paren la Mano, el show en la cancha de Huracán servirá como escenario para que Banks consolide su estatus de figura de culto en Argentina. Este viernes, el estadounidense protagonizó un picante careo con Silva en el marco del pesaje.
Aunque la noche contará con cruces de alto impacto como los de Flor Vigna contra Mica Viciconte o el choque generacional entre los nietos de los legendarios Carlos Monzón y Ringo Bonavena, la presencia de Banks simboliza la esencia misma del evento.
Quién es Willy Banks
Su trayectoria parece haber sido escrita por un guionista de ciencia ficción, comenzando por su irrupción en los titulares globales tras ejecutar una maniobra financiera que le valió el apodo de "el Robin Hood de la Web 3.0". Banks creó una criptomoneda ficticia con la que amasó una fortuna, pero en un giro inesperado, donó la totalidad de los fondos a Palestina como un manifiesto de odio hacia el sistema de divisas digitales.
La controversia escaló cuando, tras ser capturado y encarcelado por este fraude solidario, logró fugarse de prisión aprovechando un motín. Lejos de mantener un perfil bajo, Banks documentó cada paso de su escape en redes sociales, compartiendo grabaciones con otros reclusos y mofándose abiertamente de la policía de Estados Unidos.
Esta mezcla de rebeldía y exposición digital lo trajo hasta las pantallas de Vorterix, donde su mitología personal terminó de explotar ante el público local.
Uno de los pilares de su enigmático perfil es su relato sobre "Car World", un planeta donde asegura haber permanecido raptado durante una década. Según su testimonio, aquel mundo está habitado por humanos de tres manos y seres extraños, y su presencia en la Tierra responde a la búsqueda del ente que lo mantuvo cautivo en esa realidad paralela.
Esta narrativa, que fusiona la performance artística con el delirio creativo, es la que lo posiciona hoy como el competidor más impredecible de la jornada.
Cartelera completa de Párense de Manos 3
- 17:00 – ALFOMBRA ROJA
- 17:40 – VIDEO OPENING
- 17:45 – INICIO DEL EVENTO
- 18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA
- 18:30 – VIGNA vs. VICICONTE
- 19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO
- 19:20 – PÉREZ vs. JOVE
- 19:50 – DAIRI vs. ESPE
- 20:15 – SHOW LIT KILLAH
- 20:30 – GABINO vs. BANKS
- 21:00 – COTY vs. CARITO
- 21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS
- 21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID
- 22:20 – GREGO vs. GONCHO
- 22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS
- 23:10 – PERXITAA vs. COCKER
- 23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)
- 23:50 – PEPI vs. MARAVILLA
- 00:30 – GERO vs. MAZZA
