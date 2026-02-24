Quién es Yisela Paola, la comediante uruguaya que entró a Gran Hermano Generación Dorada
La artista fue elegida para ingresar a la casa más famosa del mundo y quiere llegar lo más lejos posible en el juego.
Yisela Paola, conocida como Yipio en las redes sociales, es una comediante uruguaya que hace stand up. Santiago del Moro la presentó como la revelación de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada.
Creadora de contenido e influencer dedicada al humor, construyó su carrera haciendo reír a su comunidad en redes sociales, donde ya supera los 169 mil seguidores en Instagram. Su estilo directo y descontracturado se convirtió en su sello personal frente a cámara.
Actualmente está en pareja y se describe a sí misma como una persona intensa y muy emocional. Reconoce que suele expresarse sin filtros, que se siente identificada con la “furia” y que, cuando se enoja, puede pasar rápidamente del enojo al llanto. Además, admite que, en momentos de bronca, no mide demasiado sus palabras y puede resultar filosa al decir lo que piensa.
Así ingresó Yipio a Gran Hermano Generación Dorada
