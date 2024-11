Quién fue la última eliminada de Bake Off Famosos en Telefe

El jurado fue muy duro con la botinera. Damián Betular le hizo una fuerte crítica y agradeció que los haya hecho más pequeños: “Menos mal que los achicaste. Hijo superpoder. El brigadeiro, para los que no saben, es leche condensada y chocolate una vez que se separan. Tiene que ser cremoso, el crocante es lo de afuera, ¿y la salsa? Ahí está el problema, líquida, no está, está marrón y no me gusta”.

Por otra parte, Maru Botana elogió el crocante, mientras que Christophe Krywonis coincidió con Betular.

La panelista de GH y Cande Molfese quedaron entre las peores de reality y finalmente Eliana Guercio quedó eliminada.

Entre lágrimas y aplausos de sus compañeros se despidió del reality de cocina.