La noche que el PSG celebró en la Champions League al ritmo del Dipy
El PSG sorprendió al mundo durante la Champions League 2020 al festejar una histórica clasificación con “Par-Tusa”, la cumbia de El Dipy que se volvió furor.
En plena burbuja de la Champions League 2020, cuando el fútbol europeo atravesaba uno de los contextos más extraños de su historia por la pandemia, el Paris Saint-Germain protagonizó una escena tan inesperada como viral: los festejos del equipo francés terminaron teniendo como banda sonora una cumbia argentina de El Dipy.
Tras eliminar al RB Leipzig y meterse por primera vez en la final de la Champions, el plantel del club parisino explotó de alegría en Lisboa. Pero lo que más llamó la atención no fue solamente la celebración, sino la música que acompañaba el momento: “Par-Tusa”, la reversión cumbiera inspirada en el hit mundial “Tusa”.
Las imágenes recorrieron el mundo rápidamente. Neymar apareció bajando del micro con un parlante portátil mientras sonaba el tema, mientras detrás suyo jugadores como Ángel Di María, Leandro Paredes, Mauro Icardi y hasta Kylian Mbappé bailaban y saltaban en la entrada del hotel donde se hospedaba el equipo.
La situación tomó tanta dimensión que incluso las cuentas oficiales del PSG en español compartieron los videos del festejo haciendo referencia directa al cantante argentino. En cuestión de horas, la canción empezó a asociarse con la campaña histórica del conjunto parisino, que terminaría llegando a la final del torneo más importante de Europa.
Con el correr de los días, distintos medios europeos comenzaron a hablar de una especie de “cábala” del plantel. El tema volvió a sonar después de otros triunfos importantes y se transformó en una marca registrada de aquel equipo que tenía a Neymar y Mbappé como grandes figuras, pero también a una fuerte presencia argentina dentro del vestuario.
Tiempo después, El Dipy reveló que la canción había llegado al grupo gracias a la influencia de los futbolistas argentinos del club, especialmente Di María y Paredes. Según contó el cantante, incluso recibía videos privados donde se veía a figuras internacionales cantando y bailando el tema en la intimidad del vestuario.
El impacto fue tan inesperado que el propio músico reconoció haberse emocionado hasta las lágrimas al ver que una de sus canciones sonaba en uno de los clubes más famosos del planeta en medio de una semifinal de Champions League.
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