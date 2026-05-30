La noche que el PSG celebró en la Champions League al ritmo del Dipy

La situación tomó tanta dimensión que incluso las cuentas oficiales del PSG en español compartieron los videos del festejo haciendo referencia directa al cantante argentino. En cuestión de horas, la canción empezó a asociarse con la campaña histórica del conjunto parisino, que terminaría llegando a la final del torneo más importante de Europa.

Con el correr de los días, distintos medios europeos comenzaron a hablar de una especie de “cábala” del plantel. El tema volvió a sonar después de otros triunfos importantes y se transformó en una marca registrada de aquel equipo que tenía a Neymar y Mbappé como grandes figuras, pero también a una fuerte presencia argentina dentro del vestuario.

Tiempo después, El Dipy reveló que la canción había llegado al grupo gracias a la influencia de los futbolistas argentinos del club, especialmente Di María y Paredes. Según contó el cantante, incluso recibía videos privados donde se veía a figuras internacionales cantando y bailando el tema en la intimidad del vestuario.

El impacto fue tan inesperado que el propio músico reconoció haberse emocionado hasta las lágrimas al ver que una de sus canciones sonaba en uno de los clubes más famosos del planeta en medio de una semifinal de Champions League.