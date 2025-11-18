Rating: la charla de Moria Casán con la China Suárez no repuntó y dejó a El Trece lejos de Telefe
La aparición de la actriz en “La Mañana con Moria” generó expectativa, pero la nota no logró ubicarse entre las más vistas del día en el canal del sol.
La entrevista que Moria Casán realizó a La China Suárez este lunes 17 de noviembre había sido promocionada como uno de los momentos destacados de la jornada televisiva. La actriz habló de su vida personal, de su actualidad laboral y de los proyectos que evalúa encarar en los próximos meses, en una conversación que generó interés previo en las redes.
Sin embargo, los números del rating no acompañaron de la manera que en El Trece esperaban, sobre todo en comparación con el rendimiento que la conductora había logrado semanas atrás al entrevistar a Mario Pergolini. El encuentro con Suárez no llegó a ubicarse dentro de los productos más vistos del canal, en una jornada dominada nuevamente por Telefe.
Mientras en El Trece la entrevista con Moria no logró destacar, los ciclos de mayor audiencia pertenecieron casi íntegramente a la competencia. Según las cifras del lunes, MasterChef Celebrity se impuso ampliamente con 14.0 puntos. Su segunda edición, MasterChef Celebrity II, logró 9.0, y Pasapalabra completó el podio con 8.7. A ellos se sumaron Telefe Noticias (7.9) y El Noticiero de la Gente (6.8), consolidando un promedio diario de 7.1 para la señal de Martínez.
El Trece, en cambio, cerró el día con un promedio general de 4.0, lejos del liderazgo. En la grilla del canal, los ciclos más vistos fueron “Buenas Noches Familia” (5.8), “Telenoche” (4.7) y “Otro Día Perdido” (4.5). Ninguno logró acercarse a los niveles que antiguamente marcaba la franja que hoy ocupa Moria.
En las demás señales, América TV tuvo como lo más destacado a “LAM” con 3.2 puntos, seguido por “Sálvese quien pueda” (2.8) y “América Noticias” (2.7). En El Nueve se impuso “Bendita” con 3.2, mientras que la TV Pública cerró con cifras mucho más bajas, donde lo más visto marcó apenas 0.6. La nota entre Moria Casán y La China Suárez, a pesar de su atractivo mediático, no logró revertir la tendencia de audiencia y terminó pasando sin sobresaltos en un día claramente dominado por la programación de Telefe.
Rating: todos los números del lunes 17 de noviembre
El top five
- MasterChef Celebrity 14.0
- MasterChef Celebrity II 9.0
- Pasapalabra 8.7
- Telefe Noticias 7.9
- El Noticiero de la Gente 6.8
El promedio
- Telefe 7.1
- El Trece 4.0
- América TV 1.9
- El Nueve 2.0
- TV Pública 0.2
