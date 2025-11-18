Rating: la charla de Moria Casán con la China Suárez no repuntó y dejó a El Trece lejos de Telefe

En las demás señales, América TV tuvo como lo más destacado a “LAM” con 3.2 puntos, seguido por “Sálvese quien pueda” (2.8) y “América Noticias” (2.7). En El Nueve se impuso “Bendita” con 3.2, mientras que la TV Pública cerró con cifras mucho más bajas, donde lo más visto marcó apenas 0.6. La nota entre Moria Casán y La China Suárez, a pesar de su atractivo mediático, no logró revertir la tendencia de audiencia y terminó pasando sin sobresaltos en un día claramente dominado por la programación de Telefe.