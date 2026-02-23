Quién va a ganar Gran Hermano Generación Dorada, según Pabloschi
Participantes no conocidos y figuras del espectáculo serán parte de los 25 años del reality y ya se especula con quién podría quedarse con el título de campeón.
Mientras crece la expectativa por el inicio de Gran Hermano Generación Dorada, una de las grandes incógnitas ya empieza a instalarse entre los fanáticos: quién logrará convertirse en el ganador de esta nueva edición. Como ocurre cada temporada, el triunfo no dependerá únicamente de la estrategia dentro de la casa, sino también de la conexión emocional que cada participante consiga construir con el público desde el primer día.
Con la audiencia teniendo la última palabra a través del voto, el reality emitido por Telefe volverá a convertir al público en el verdadero jurado del programa. Así, el futuro campeón o campeona deberá atravesar meses de convivencia extrema, superar nominaciones y sostener su popularidad hasta el final, en una edición que promete ser una de las más impredecibles de los últimos años.
Quién ganará Gran Hermano Generación Dorada, según Pabloschi
El usuario de X, ex Twitter, Pabloschi, quien es conocido por adelantar los nombres y porcentajes de los eliminados del reality, comenzó a generar revuelo al dar algunos detalles de lo que se verá en los próximos meses.
Entre sus posteos, resaltó quién podría ser el ganador de Gran Hermano Generación Dorada y desató todo tipo de comentarios al respecto.
"Spoiler #granhermano lo gana un hegemonico banana y paj...", escribió sin dudar en su cuenta, teniendo en cuenta los perfiles que se vieron en las últimas ediciones.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario