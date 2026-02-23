Rating: cuánto mide el estreno de Gran Hermano Generación Dorada

El estreno de Gran Hermano Generación Dorada marcó uno de los regresos televisivos más esperados del año y logró imponerse con claridad en la noche del prime time. La nueva edición del reality debutó con un sólido promedio de rating que ubicó a Telefe como líder absoluto de la franja horaria, superando ampliamente a la competencia directa y consolidando el interés del público por el formato.