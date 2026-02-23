Quién entra hoy a Gran Hermano Generación Dorada, según Pabloschi

Esta noche comienza una nueva etapa para la televisión argentina con el estreno de Gran Hermano Generación Dorada, una edición especial que promete renovar por completo la dinámica del reality más visto del país. Con una casa actualizada, nuevas reglas y desafíos inéditos, el ciclo vuelve a apostar por jugadores no conocidos figuras del medio dispuestos a exponerse al máximo frente a millones de espectadores.