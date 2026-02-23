Arranca Gran Hermano Generación Dorada: ¿dan MasterChef Celebrity este lunes?
El reality culinario está llegando a su fin y el estreno del programa de Santiago del Moro será en su horario.
Gran Hermano Generación Dorada tendrá su debut este lunes, por la pantalla de Telefe. Los 25 años del reality más famoso del mundo llega con la promesa de brindar juego, emoción y estrategias picante al público.
Famosos y desconocidos serán ingresarán a la casa para dar lo mejor de ellos, conquistar a la gente y tratar de llegar lo más lejos posible en el aislamiento. Sin embargo, esto se cruza con MasterChef Celebrity, que ya entró en la recta final y falta poco para conocer al ganador.
Es que el programa conducido por Santiago del Moro llega para ocupar la franja horaria de las 22:15, mismo horario en el que el ciclo de Wanda Nara sale al aire.
Esto desató todo tipo de dudas y especulaciones, ya que muchos creyeron que Telefe podía levantar el concurso de cocina y generar algún tipo de malestar en aquellos que vienen siguiendo la competencia desde el inicio.
Lo cierto es que MasterChef saldrá al aire, pero no en su horario habitual. A raíz del lanzamiento de GH, la producción decidió adelantar el concurso culinario y pasarlo a la franja de las 21:30.
Así que Wanda Nara, Damián Betular, Germán Martitegui, Donato De Santis y los participantes se encontrarán en una nueva gala de eliminación unos minutos antes de lo habitual, para luego darle paso a Gran Hermano Generación Dorada.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
