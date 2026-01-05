Los mandaron al frente: así confirmaron el romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas en MasterChef

Embed - "Hay romance confirmado": los participantes mandaron al frente a Ian y Eva - Masterchef Celebrity

Negativas y una química que traspasa la pantalla

Por su parte, la modelo intentó restarle peso a los rumores y a la insistencia de sus compañeros con una declaración conciliadora. “Somos solo compañeros, nos queremos un montón", sostuvo Anderson, buscando enfriar la situación.

No obstante, un gesto posterior volvió a encender las sospechas; Evangelina se dirigió al youtuber para preguntarle si, ante la posibilidad de que el jurado lo salvara a él, estaría dispuesto a cederle su lugar de privilegio en el balcón, dejando ver un nivel de confianza y apoyo mutuo muy particular.

Lo cierto es que la química entre los dos participantes resulta difícil de ocultar y ha logrado captar la atención del público. Aunque ellos elijan llamarlo "compañerismo", los comentarios internos y la constante cercanía parecen indicar que hay mucho más que "buena onda" en esta historia que promete seguir sumando capítulos en cada desafío culinario.