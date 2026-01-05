Los mandaron al frente: así confirmaron el romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas en MasterChef
Luego de varias especulaciones, los compañeros de la modelo y el youtuber hicieron oficial su vínculo antes de que ellos lo confirmen.
El clima en el estudio de MasterChef Celebrity (Telefe) suele estar marcado por la presión del reloj y la complejidad de las recetas, pero en la última emisión, el calor no vino precisamente de las hornallas. La modelo Evangelina Anderson y el reconocido youtuber Ian Lucas se convirtieron en el centro de todas las miradas cuando sus propios colegas de competencia sugirieron que la complicidad entre ambos ha cruzado la frontera de lo laboral para convertirse en algo mucho más profundo.
Todo comenzó cuando la conductora, Wanda Nara, notó un patrón que se repite gala tras gala: la entrada coordinada de los participantes y su elección constante de estaciones de trabajo contiguas. Sin vueltas y con su estilo directo, la mediática lanzó la pregunta que muchos se hacían detrás de cámaras: “Apa, ¿esto ya es confirmado?”.
Ante la consulta, tanto Anderson como Lucas intentaron mantener un perfil bajo, mientras otros famosos en el piso jugaban a la distracción asegurando, irónicamente, que ellos también eran pareja.
Las revelaciones del "Turco" Husaín y el nacimiento de un apodo
A pesar de los intentos de los protagonistas por desviar la atención, fue Claudio “Turco” Husaín quien terminó de "mandarlos al frente" con detalles contundentes sobre la dinámica que mantienen fuera del aire. En su entrevista individual, el exfutbolista no tuvo reparos en exponer la cercanía de sus compañeros. “Siempre juntos, en una misma isla juntos. Antes de entrar se dicen ‘vamos juntos’. Siempre juntos”, reveló el deportista, confirmando que el vínculo es constante y evidente para el resto del grupo.
Incluso, la creatividad del Turco fue un paso más allá al bautizar esta unión con un nombre digno de una ficción romántica: Iangelina. Esta fusión entre los nombres de Ian y Evangelina ya empezó a resonar en el estudio como el sello oficial de este supuesto romance que crece entre sartenes y condimentos.
Negativas y una química que traspasa la pantalla
Por su parte, la modelo intentó restarle peso a los rumores y a la insistencia de sus compañeros con una declaración conciliadora. “Somos solo compañeros, nos queremos un montón", sostuvo Anderson, buscando enfriar la situación.
No obstante, un gesto posterior volvió a encender las sospechas; Evangelina se dirigió al youtuber para preguntarle si, ante la posibilidad de que el jurado lo salvara a él, estaría dispuesto a cederle su lugar de privilegio en el balcón, dejando ver un nivel de confianza y apoyo mutuo muy particular.
Lo cierto es que la química entre los dos participantes resulta difícil de ocultar y ha logrado captar la atención del público. Aunque ellos elijan llamarlo "compañerismo", los comentarios internos y la constante cercanía parecen indicar que hay mucho más que "buena onda" en esta historia que promete seguir sumando capítulos en cada desafío culinario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario