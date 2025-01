Quiénes son los famosos que confirmaron que irán a la marcha del sábado contra los dichos de Milei

Tras esto, muchos artistas se sumaron a llamar a movilizar y lo hicieron a través de sus redes sociales: "El odio está demodé, no podemos retrocer", declaró la cantante Julia Zenko, mientras Sandra Mihanovich compartió la convocatoria a la marcha con la leyenda: "¿Será posible que a esta altura haya que volver a hacer esto?".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sanmihanovich/status/1884084881178911017&partner=&hide_thread=false Será posible que a esta altura haya que volver a hacer esto?????????????? https://t.co/hlkQHio2t0 — sandra mihanovich (@sanmihanovich) January 28, 2025

En tanto, el periodista Luis Novaresio destacó en sus redes: "Podrían darse estadísticas respecto de los abusos intrafamiliares q predominan largamente en familias hetero. Podría explicarse la falacia de vincular orientación sexual con abuso. Podrían mostrarse números de femicidios y postergaciones arbitrarias a las mujeres".

Y agregó: "Vale recordar que el insulto califica al insultante y no al Insultado. Elegir el modo de insultar es, un poco, definirse a uno mismo La igualdad ante la ley es el principio de toda libertad".

Embed - Luis Novaresio on Instagram: "Es hasta acá. Porque no hay malos entendidos. Todos entendimos. La democracia es el gobierno de las mayorías con IRRESTRICTA defensa de las minorías. Y hoy fuimos agraviados. Siempre hay tiempo para las disculpas. Mientras tanto, ahora, se marcha. Los que creemos en esos derecho y nos une la defensa de la libertad plena sin importar nuestra diferencias. Aunque se aprovechen los que 4 años estuvieron afónicos ante la corrupción. Porque es hasta acá. (Post scriptum. La música de fondo es de ambiente del lugar y que no noté)" View this post on Instagram A post shared by Luis Novaresio (@luisnovaresio)

Otros de los periodistas que se sumaron a esta lucha con un video fue Rodrigo Lussich, quien expresó: "De verdad, atentar contra nuestros derechos es atentar contra la Democracia, hayas votado a quien hayas votado(...) los derechos adquiridos es algo con lo que no podemos jugar, no podemos jugar con la posibilidad de que alguien quite derechos que mucha gente militó y mucho costó tener, por respeto a todas las personas, para que cada uno sienta, ame, quiera como quiera, y para que ninguna mujer más muera en las manos de un hombre, mañana hay que marchar".

Embed - Rodrigo Lussich on Instagram: "Mañana hay que marchar! Gracias por escucharme. " View this post on Instagram A post shared by Rodrigo Lussich (@rodrilussich)

También, Jorge Rial alzó la voz publicando una historia en su Instagram, donde una oyente le preguntaba a Luisa Delfino -en 1991- lo siguiente: "Mi hijo sale con una travesti. La va a traer a comer, ¡¿qué hago?!". A esto, la conductora respondió: "Hacele ravioles".

De esta forma el conductor, dejó en claro de qué lado está y que apoyará la marcha de este sábado.

Jorge Rial posteo .jpg

A su vez, se pronunciaron en sus redes: Franco Torchia, Luis Bremer, al igual que la artista Marta Minujín, que subió la bandera de la diversidad en una historia en Instagram, a modo de acompañar a todos sus amigos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/francotorchia_/status/1884208608105357798&partner=&hide_thread=false El presidente de la Nación Javier Milei llama fascistas a la personas LGBTIQ+. pic.twitter.com/d490FxG7PY — Franco Torchia (@francotorchia_) January 28, 2025

Lali, gran defensora de los derechos y fiel concurrente a la Marcha del Orgullo, luego de lo enunciado por Milei, publicó en su muro una foto de la bandera con los colores que representan a toda la diversidad sexual.

Embed - LALI on Instagram View this post on Instagram A post shared by LALI (@lali)

De este modo, la marcha contará con la participación de estos y muchas otras personalidades del medio artístico, en repudio a los dichos discriminatorios del Presidente.