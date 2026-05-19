Marcela Baños explotó por los Martín Fierro: "Pasión tiene 37 años, ¿no merece el oro?"

marcela baños

En medio de su descargo, también apuntó contra el enfoque que tuvo el programa ganador durante la premiación: "Con todo el respeto del mundo: Lizy te banco, pero en el premio a la música terminan hablando de temas que no tienen nada que ver. Estás premiando un programa música y no se habló de música. Me quedo con un sabor siempre amargo".

Por último, Marcela Baños cerró con una reflexión personal sobre su trayectoria en televisión: "La entiendo a Georgina, yo también tengo 27 años de vivo, a mí no me van a decir lo que es la televisión. Soy una mina que entré por un casting, me siento solita y no tengo todo el padrinazgo ni nadie que habla por mí. No valoran nada".