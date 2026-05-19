Marcela Baños explotó por los Martín Fierro: "Pasión tiene 37 años, ¿no merece el oro?"
La panelista de Intrusos Marcela Baños expresó su descontento tras la derrota de Pasión de sábado frente a La Peña de Morfi en los Premios Martín Fierro.
Los Premios Martín Fierro de APTRA volvieron a dejar tela para cortar entre los nominados. La panelista Marcela Baños reaccionó con dureza luego de que La Peña de Morfi se quedara con la estatuilla a mejor programa musical, superando al ciclo de América TV.
Después de escuchar el descargo de Georgina Barbarossa por no haber ganado como mejor conductora —premio que terminó en manos de Wanda Nara —, Baños tomó la palabra en Intrusos y lanzó un fuerte reclamo contra APTRA.
Reclamos por los premios Martín Fierro
"Yo también tengo 27 años en la conducción. Ahí es donde uno dice: Wanda te hace un programa de dos horas todos los días con copete. ¿Entonces yo me tengo que poner a pensar qué? Nunca voy a tener la oportunidad de nada porque hago un programa de fin de semana, 8 horas seguidas en vivo con tribuna y 25 bandas", expresó visiblemente indignada.
La furia por la falta de reconocimiento a Pasión
La conductora también defendió el trabajo detrás de Pasión de sábado y remarcó la dificultad que implica sostener un programa musical en vivo durante tantas horas. "Nunca lo dije: todos deberían pasar una vez por Pasión para ver lo que es hacerlo, de verdad es muy difícil. Entonces cuando yo veo esto digo: qué injusto que es, de verdad. Siempre me voy enculada de los Martín Fierro por esto. Pasión tiene 37 años, ¿no se merece el de oro? De verdad se los digo", lanzó.
Más adelante, la panelista volvió a cuestionar la falta de reconocimiento al histórico ciclo tropical: "¿No lo merecemos? ¿Nunca nada? ¿Siempre en en fondo del tacho? No sé si es un tema de APTRA o Telefe pero siempre pasa lo mismo con los mismos, eso es lo que yo veo en los Martín Fierro y por eso siempre me voy del or.. porque me da bronca porque realmente queremos ganarlo y sentimos que lo merecemos".
En medio de su descargo, también apuntó contra el enfoque que tuvo el programa ganador durante la premiación: "Con todo el respeto del mundo: Lizy te banco, pero en el premio a la música terminan hablando de temas que no tienen nada que ver. Estás premiando un programa música y no se habló de música. Me quedo con un sabor siempre amargo".
Por último, Marcela Baños cerró con una reflexión personal sobre su trayectoria en televisión: "La entiendo a Georgina, yo también tengo 27 años de vivo, a mí no me van a decir lo que es la televisión. Soy una mina que entré por un casting, me siento solita y no tengo todo el padrinazgo ni nadie que habla por mí. No valoran nada".
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