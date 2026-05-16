Invitados de La Peña de Morfi del domingo 17 de mayo

La cocina seguirá siendo otro de los ejes centrales del ciclo con las recetas y propuestas gastronómicas de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, quienes prepararán distintos platos en vivo durante toda la emisión.

El humor estará a cargo de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, mientras que Ariel Senosiain, conocido como “El Turco Husaín”, aportará toda la actualidad deportiva.

Con producción de Telefe, La Peña de Morfi continúa apostando a una fórmula que combina música, entretenimiento y cercanía con los artistas, consolidándose como uno de los programas más elegidos de los domingos en la televisión argentina.