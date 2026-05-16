Invitados de La Peña de Morfi del domingo 17 de mayo
El clásico de Telefe prepara otro programa cargado de artistas invitados, cocina en vivo, entretenimiento y momentos descontracturados para toda la familia.
Carina Zampini y Diego Leuco volverán a conducir una nueva emisión de La Peña de Morfi este domingo 17 de mayo desde las 13:30 por Telefe. El ciclo, que se convirtió en uno de los formatos más fuertes de los fines de semana, apostará nuevamente a una combinación de música en vivo, humor, gastronomía y entrevistas relajadas.
Los artistas invitados de La Peña de Morfi
Entre los invitados más destacados estará El Polaco, una de las máximas figuras de la cumbia argentina, que llegará al programa para repasar algunos de sus temas más conocidos y compartir detalles de su presente profesional.
La emisión también contará con la presencia de Valentino Merlo, el joven rosarino que viene ganando cada vez más popularidad y se consolidó como una de las revelaciones musicales de los últimos meses.
El folklore tendrá un lugar importante dentro del programa con las actuaciones de Teresa Parodi y Lázaro Caballero, quienes aportarán toda la tradición y emoción de la música popular argentina.
Humor, cocina y entretenimiento
Uno de los espacios más esperados volverá a ser La Pulpería, donde en esta oportunidad estará como invitada Lucila Villar, conocida popularmente como “La Tora”. Allí compartirá anécdotas, charlas y momentos distendidos junto al equipo del programa.
La cocina seguirá siendo otro de los ejes centrales del ciclo con las recetas y propuestas gastronómicas de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, quienes prepararán distintos platos en vivo durante toda la emisión.
El humor estará a cargo de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, mientras que Ariel Senosiain, conocido como “El Turco Husaín”, aportará toda la actualidad deportiva.
Con producción de Telefe, La Peña de Morfi continúa apostando a una fórmula que combina música, entretenimiento y cercanía con los artistas, consolidándose como uno de los programas más elegidos de los domingos en la televisión argentina.
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