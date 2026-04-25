Quiénes son los invitados a La Peña de Morfi de este domingo 26 de abril

El humor también será protagonista con la participación de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, mientras que el deporte tendrá su espacio en Lo del Turco junto a Claudio Husain.

Con este formato que mezcla espectáculos, actualidad y entretenimiento, La Peña de Morfi sigue consolidándose como uno de los programas más elegidos de los domingos en la televisión argentina.