Quiénes son los invitados a La Peña de Morfi de este domingo 26 de abril
Este domingo desde las 13.30 hs, Diego Leuco y Carina Zampini estarán al frente de una nueva edición del clásico de Telefe, con grandes invitados, recetas especiales y mucho humor.
Este domingo desde las 13.30 hs, Telefe pondrá al aire una nueva edición de La Peña de Morfi, el clásico ciclo que cada fin de semana combina música en vivo, cocina, entrevistas y mucho humor. Con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, la propuesta volverá a reunir a grandes figuras en una jornada pensada para disfrutar en familia.
Uno de los invitados más esperados será Damián Betular, que llegará para desplegar todo su talento en la cocina, aunque esta vez con una propuesta especial vinculada a la parrilla. Además, aprovechará su visita para anticipar detalles de su próximo debut en teatro, una nueva faceta en su carrera.
La música tendrá un lugar central con la presencia de Los Nocheros, que celebrarán sus 40 años de trayectoria repasando algunos de los temas más emblemáticos de su carrera. También se presentará la artista internacional Rosana, en uno de los shows más destacados de la emisión.
La cumbia santafesina llegará de la mano de Uriel Lozano, mientras que Flor Paz aportará la frescura de las nuevas generaciones del folklore con una presentación especial.
Como ocurre cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán recetas pensadas para todos los gustos, sumando tips y platos ideales para acompañar el almuerzo del fin de semana.
El humor también será protagonista con la participación de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, mientras que el deporte tendrá su espacio en Lo del Turco junto a Claudio Husain.
Con este formato que mezcla espectáculos, actualidad y entretenimiento, La Peña de Morfi sigue consolidándose como uno de los programas más elegidos de los domingos en la televisión argentina.
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