Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 1 de agosto
La Chiqui reunirá a reconocidos actores y conductores para analizar la actualidad cultural y compartir una nueva edición de su tradicional mesa.
Como cada fin de semana, Mirtha Legrand volverá a reunir a destacadas figuras del espectáculo y la televisión en una nueva edición de La Noche de Mirtha.
La histórica conductora dará inicio al mes de agosto con una mesa integrada por actores, conductores y referentes del streaming que repasarán sus presentes profesionales y compartirán distintas anécdotas. La cita será este sábado 1 de agosto desde las 21:30, cuando La Chiqui reciba en su tradicional programa a cinco invitados que llegan atravesando un gran momento en sus respectivas carreras.
Una de las presencias más esperadas será la de Soledad Silveyra, quien hablará sobre El último viaje a China, el documental biográfico que protagoniza y que rinde homenaje a la inolvidable actriz uruguaya China Zorrilla, una de las figuras más queridas del teatro, el cine y la televisión rioplatense.
La mesa también contará con la participación de José María Listorti, que atraviesa una nueva etapa profesional al frente de Blender at Night, el ciclo de streaming de Blender donde despliega su clásico humor y actualidad junto a un equipo de panelistas.
Otro de los invitados será Leo Montero, quien repasará su reciente experiencia como conductor de Sería Increíble en Olga. El periodista estuvo al frente del programa junto a Vero Lozano, reemplazando temporalmente a Nati Jota, y compartirá cómo vivió ese desafío dentro de una de las plataformas de streaming más exitosas del momento.
Por su parte, Evelyn Botto completará la mesaza de la noche. La comunicadora atraviesa un gran presente profesional como integrante de Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini, donde se consolidó como una de las figuras más destacadas del ciclo.
Los invitados de Juana Viale para el domingo 2 de agosto
Por su parte, Juana Viale volverá a ponerse al frente de Almorzando con Juana (El Trece) este domingo 2 de agosto, desde las 13:45, con una mesa integrada por destacadas figuras del espectáculo en un encuentro que promete dar que hablar.
Entre los invitados estarán los humoristas Fredy Villarreal, quien actualmente protagoniza la comedia La función que sale mal en el Multiteatro Comafi, y Anita Martínez. Además, la conductora recibirá a la actriz Camila Peralta, que se destacó por su papel en En el Barro con un romance en la ficción junto a la China Suárez, y al actor Junior Pisanú.
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