Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 1 de agosto

Por su parte, Evelyn Botto completará la mesaza de la noche. La comunicadora atraviesa un gran presente profesional como integrante de Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini, donde se consolidó como una de las figuras más destacadas del ciclo.

Los invitados de Juana Viale para el domingo 2 de agosto

Por su parte, Juana Viale volverá a ponerse al frente de Almorzando con Juana (El Trece) este domingo 2 de agosto, desde las 13:45, con una mesa integrada por destacadas figuras del espectáculo en un encuentro que promete dar que hablar.

Entre los invitados estarán los humoristas Fredy Villarreal, quien actualmente protagoniza la comedia La función que sale mal en el Multiteatro Comafi, y Anita Martínez. Además, la conductora recibirá a la actriz Camila Peralta, que se destacó por su papel en En el Barro con un romance en la ficción junto a la China Suárez, y al actor Junior Pisanú.