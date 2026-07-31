Famosa casa de empanadas pidió concurso preventivo por una deuda de $3.800 millones
Es la segunda vez en su historia que la marca tiene que presentarse ante la Justicia por los efectos que tuvo la caída del consumo en su clientela.
La crisis en el consumo se profundizó tanto que ni siquiera las marcas más instaladas en la gastronomía resisten a la escasez de ventas. El caso más reciente es el de la marca Solo Empanadas, que solició el concurso preventivo de quiebra por segunda vez en su historia.
Solo Empanadas tiene un modelo de negocio basado en franquicias (hay unas 30 en actividad en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia homónima, Santa Fe y Neuquén), y su menú es diverso en gustos y acotado en oferta: hay cinco tipos de pizza y 16 de empanadas, todo a un precio asequible.
Pero la compañía detrás del nombre, Divaflo, informó que tiene una deuda bancaria de más de $3.800 millones, y hasta la fecha ya contabilizó 231 cheques rechazados por más $1.032 millones, según el sitio Infobae.
Por ese motivo el juez Marcelo Escola, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 11 del Departamento Judicial de General San Martín, abrió en los últimos días el proceso preventivo para permitirle a la empresa ordenar sus finanzas y presentarle un plan a sus acreedores.
Además de los cheques rebotados, la compañía mantiene deudas con los bancos Nación, Santander, Provincia, Galicia, Macro y Supervielle, muchas de las cuales ya están en las categorías 2, 3 y 4, lo que denota un alto riesgo de incumplimiento.
Como primer paso se designó a un síndico que tiene hasta el 27 de octubre de 2026 para presentar un informe individual, y hasta el 11 de diciembre de este año para el general. A partir de esa instancia y hasta el 1o de julio de 2027 se extenderá el año de exclusividad en el ámbito judicial para que los acreedores verifiquen sus créditos con la empresa. Hay una aundiencia convocada para el 24 de junio de 2027, justo antes de que venza ese plazo.
Técnicamente ésta fue la segunda venida de Solo Empanadas: la primera empezó en 1999 con la compañía Franquicias Argentinas S.A., pero en 2009 entró en crisis por falta de consumo y en 2010 se decretó su quiebra.
Recién en 2021 Divaflo rehabilitó la marca Solo Empanadas con el stock de su planta de producción en Villa Lynch, partido bonaerense de San Martín. La misma firma también administra las marcas Morita, Kiosco de Empanadas, Fábrica de Pizzas y Directo de Fábrica.
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