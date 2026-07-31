Famosa casa de empanadas pidió concurso preventivo por una deuda de $3.800 millones

Como primer paso se designó a un síndico que tiene hasta el 27 de octubre de 2026 para presentar un informe individual, y hasta el 11 de diciembre de este año para el general. A partir de esa instancia y hasta el 1o de julio de 2027 se extenderá el año de exclusividad en el ámbito judicial para que los acreedores verifiquen sus créditos con la empresa. Hay una aundiencia convocada para el 24 de junio de 2027, justo antes de que venza ese plazo.

Técnicamente ésta fue la segunda venida de Solo Empanadas: la primera empezó en 1999 con la compañía Franquicias Argentinas S.A., pero en 2009 entró en crisis por falta de consumo y en 2010 se decretó su quiebra.

Recién en 2021 Divaflo rehabilitó la marca Solo Empanadas con el stock de su planta de producción en Villa Lynch, partido bonaerense de San Martín. La misma firma también administra las marcas Morita, Kiosco de Empanadas, Fábrica de Pizzas y Directo de Fábrica.