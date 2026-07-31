La comunidad científica internacional pide a Javier Milei frenar desmantelamiento de la ciencia en el país

La física y diputada nacional Adriana Serquis.

Quiénes firmaron la carta

Entre los firmantes figuran el Nobel de Medicina Paul Nurse, presidente de la Royal Society del Reino Unido; Harvey Alter, por el descubrimiento del virus de la hepatitis C; Steven Chu, exsecretario de Energía de Estados Unidos y Nobel de Física; Barry Marshall, por demostrar que la bacteria pylori causa la mayoría de las úlceras gástricas; y Victor Ambros, Nobel de Medicina 2024.

Además, la misiva expresa la “consternación” por cómo “han sido militarizados en el último tiempo en escenas descritas como una nueva Noche de los Bastones Largos”.

Los científicos afirmaron que la inversión pública en ciencia cayó al 0,14% del PBI de la Argentina y que el sector pierde “casi 8 puestos de trabajo por día” desde diciembre de 2023.

Según los firmantes, el deterioro no afecta solo a los investigadores sino también a capacidades estratégicas del país, como el desarrollo satelital, nuclear y biotecnológico. Argentina integra el reducido grupo de naciones con tecnología propia en esas áreas.

“Se avizora la destrucción de un sistema que tardó muchos años en construirse, del cual se benefició la humanidad en su conjunto, y que requeriría muchos más años para ser reconstruido”, alertaron.

Despidos y represión en CNEA, INTI y Conicet



En la carta también repudiaron los despidos, represiones e irrupciones recientes de las fuerzas armadas y de seguridad en la CNEA (que será nuevamente reducida tras el Decreto 655/2026 publicado el pasado 24 de julio), el INTI y el CONICET.

Los firmantes se solidarizaron también con el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional y la Agencia I+D+i, que lleva 27 meses de estipendios congelados y que, tanto como el Conicet y otras instituciones del sector, sufre la suspensión de su obra social.

Hacen hincapié en su profunda preocupación por la reducción de organismos como Anmat, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Administración de Parques (APN), entre otros.