El Gobierno decretó y se adelanta el descanso con un feriado para iniciar agosto: cómo queda el finde largo

Sin embargo, los festejos populares se extenderán al próximo fin de semana: el sábado 8 y domingo 9 de agosto, a partir de las 14:00, la Plaza Hipólito Yrigoyen se transformará en el punto de encuentro con música en vivo, propuestas gastronómicas, ferias de emprendedores y actividades recreativas gratuitas para toda la familia.

El gran cierre del domingo contará con la presencia de artistas zonales como Metaguacha y Leonel Carli, además de juegos inflables, un parque de diversiones y el show infantil de Canapé de Polenta.

Feriado este lunes 3 de agosto en Quequén.

Quiénes descansan y cómo impacta el fin de semana largo

En el plano operativo, el esquema de la jornada especial contempla grillas diferenciadas según el sector de actividad. El asueto administrativo y bancario garantizará el cese de tareas para los empleados municipales y bancarios de la zona.

En tanto, para quienes se desempeñan en el sector privado, la jornada se regirá bajo la modalidad optativa, quedando a criterio de cada empleador la adhesión al cese de actividades. De este modo, los quequenenses se preparan para combinar la conmemoración histórica, el movimiento turístico y una pausa muy bienvenida en el arranque de la semana.