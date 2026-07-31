El Gobierno decretó y se adelanta el descanso con un feriado para iniciar agosto: cómo queda el finde largo
El calendario de feriados suma una novedad este lunes 3 de agosto en la provincia de Buenos Aires tras la Resolución de un intendente bonaerense.
En el marco de los primeros días del mes de agosto y cuando la rutina habitual intenta ganar terreno tras las semanas invernales, una noticia generó tranquilidad entre los trabajadores que ya hacen cuentas para estirar el descanso, gracias a un nuevo feriado que además confroma un fin de semana largo de tres días.
Lejos de tratarse de un feriado de alcance nacional o de esos fines de semana largos que figuran en el calendario oficial de todo el país, la novedad sorprende por su carácter estrictamente local.
La respuesta llega en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno municipal de una pintoresca ciudad costera firmó un decreto y este año se viste de fiesta para celebrar un nuevo hito en su historia, regalándole a gran parte de su comunidad una jornada completa sin actividad laboral.
172 años de historia, fiesta patronal y feriado en Quequén
El motivo detrás de este esperado descanso responde al 172° aniversario fundacional de Quequén, la pujante localidad vecina a Necochea que este lunes 3 de agosto conmemorará su fecha patria lugareña.
Junto con el asueto, las celebraciones incluirán los tradicionales actos oficiales organizados por la comunidad. La agenda protocolar tendrá su epicentro este mismo lunes en la Plaza de los Niños, ubicada frente a la Capilla de la Merced, donde las autoridades locales encabezarán el homenaje central.
Sin embargo, los festejos populares se extenderán al próximo fin de semana: el sábado 8 y domingo 9 de agosto, a partir de las 14:00, la Plaza Hipólito Yrigoyen se transformará en el punto de encuentro con música en vivo, propuestas gastronómicas, ferias de emprendedores y actividades recreativas gratuitas para toda la familia.
El gran cierre del domingo contará con la presencia de artistas zonales como Metaguacha y Leonel Carli, además de juegos inflables, un parque de diversiones y el show infantil de Canapé de Polenta.
Quiénes descansan y cómo impacta el fin de semana largo
En el plano operativo, el esquema de la jornada especial contempla grillas diferenciadas según el sector de actividad. El asueto administrativo y bancario garantizará el cese de tareas para los empleados municipales y bancarios de la zona.
En tanto, para quienes se desempeñan en el sector privado, la jornada se regirá bajo la modalidad optativa, quedando a criterio de cada empleador la adhesión al cese de actividades. De este modo, los quequenenses se preparan para combinar la conmemoración histórica, el movimiento turístico y una pausa muy bienvenida en el arranque de la semana.
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