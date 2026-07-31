A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió a modo de humor una fotografía tomada dentro del comercio, enfocada directamente en una gran variedad de recuerdos y souvenirs con formas fálicas y alusivas a penes.

La foto subida de tono que publicó Fátima Florez desde Perú, en pleno rumor de reconciliación con Javier Milei

La ocurrencia generó risas inmediatas entre sus seguidores, pero el verdadero impacto se produjo minutos después, cuando la captura de pantalla se trasladó masivamente a X (ex Twitter).

En cuestión de horas, la publicación escaló hasta convertirse en tendencia, desatando todo tipo de comentarios, memes y especulaciones sobre si el divertido posteo constituía un mensaje cifrado en medio del culebrón político y sentimental que la rodea junto al mandatario argentino.