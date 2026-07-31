La foto subida de tono que publicó Fátima Florez desde Perú, en pleno rumor de reconciliación con Javier Milei
Tras una semana particular, por el reencuentro en Lima, la humorista revolucionó las redes sociales con una imagen de unos muy particulares "souvenirs".
El viaje de Fátima Florez a tierras peruanas acaparó todos los focos de la farándula y la política nacional. Su coincidencia en Lima con el presidente Javier Milei —quien viajó para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori— reavivó de inmediato los insistentes rumores de una supuesta reconciliación entre la expareja.
La propia humorista se encargó, en diálogo exclusivo con Duro de Domar en C5N, de bajarle el tono a la polémica, desmentir un acercamiento pero dejar la puerta abierta a una posible vuelta en el futuro cercano.
"Vos sabés que aunque yo quisiera y tuviera todas las ganas del mundo, la agenda es apretada y estoy a full con mi carrera... y no me lo permitiría, por ahora, la agenda. No quiero decir que no estoy para eso, pero tengo mi libido en mi carrera", argumentó Fátima sobre si está o no otra vez con el Presidente.
Sin embargo, lejos de bajar el perfil ante semejante revuelo mediático, la reconocida imitadora dio que hablar este viernes con una publicación tan insólita como provocadora en sus redes sociales.
La storie de Fátima Florez que encendió las redes sociales
Todavía instalada en la capital peruana, Fátima visitó un tradicional local de recuerdos y artesanías típicas. Lejos de optar por postales clásicas o imanes institucionales, la artista se topó con un sector de objetos de carácter picaresco y no dudó en registrar el momento.
A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió a modo de humor una fotografía tomada dentro del comercio, enfocada directamente en una gran variedad de recuerdos y souvenirs con formas fálicas y alusivas a penes.
La ocurrencia generó risas inmediatas entre sus seguidores, pero el verdadero impacto se produjo minutos después, cuando la captura de pantalla se trasladó masivamente a X (ex Twitter).
En cuestión de horas, la publicación escaló hasta convertirse en tendencia, desatando todo tipo de comentarios, memes y especulaciones sobre si el divertido posteo constituía un mensaje cifrado en medio del culebrón político y sentimental que la rodea junto al mandatario argentino.
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