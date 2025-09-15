Quiso exponer los peligros de una estafa y terminó mostrando en vivo los datos de su tarjeta de débito

"Si me roban lo paga acá el director", simplificó el periodista, aunque sus compañeros de programa se mostraron poco convencidos al respecto.

Parte de la decisión gubernamental de que los pagos con posnet se realicen "in situ" sin llevarse la tarjeta de crédito o débito lejos del cliente se basó en el intento de limitar la posibilidad de que se produzcan estafas como la expuesta este lunes por el periodista de TN.

Pero dado que fue muy didáctico en su demostración de este lunes es probable que González Prieto quiera cambiar cuanto antes el plástico de su tarjeta de débito, aunque más no sea para tener la tranquilidad de que nadie estaba lo suficientemente avispado cuando explicó en televisión cómo hacer una estafa.