Quiso exponer los peligros de una estafa y terminó mostrando en vivo los datos de su tarjeta de débito
El periodista de TN fue puntilloso a la hora de advertir al público los peligros de ciertos sistemas de pago, pero a la vez se puso en una situación comprometedora.
Un periodista de policiales del canal TN quedó en aprietos este lunes al mostrar en cámara los datos de su propia tarjeta de débito para poder explicar de manera más clara cómo era la metodología con la que la empleada de una empresa le había robado más de $ 4.500.000 a la clientela.
"Lo que hace es... pone la tarjeta acá abajo, prepara la cámara y saca una foto de frente", relató Ignacio González Prieto mientras operaba su celular frente a las atentas cámaras del set de televisión.
El caso que presentó el periodista gira en torno a la actividad de una mujer de 23 años que habría logrado hacerse de más de $ 4.500.000 gracias a que se robaba los datos de tarjetas de débito cuando iba a tramitar los pagos de la clientela.
"Lógicamente yo lo hago de manera lenta para darle tiempo al director de poder ponchar la cámara. Esto se puede hacer mucho más rápido", comentó el especialista en criminología dando por sentado que el público llegaría a ver la pantalla de su celular para entender el paso a paso de cómo sus datos podrían ser robados.
"Si me roban lo paga acá el director", simplificó el periodista, aunque sus compañeros de programa se mostraron poco convencidos al respecto.
Parte de la decisión gubernamental de que los pagos con posnet se realicen "in situ" sin llevarse la tarjeta de crédito o débito lejos del cliente se basó en el intento de limitar la posibilidad de que se produzcan estafas como la expuesta este lunes por el periodista de TN.
Pero dado que fue muy didáctico en su demostración de este lunes es probable que González Prieto quiera cambiar cuanto antes el plástico de su tarjeta de débito, aunque más no sea para tener la tranquilidad de que nadie estaba lo suficientemente avispado cuando explicó en televisión cómo hacer una estafa.
