La Plata: denunciaron a cajeras de un supermercado por estafa

Para poder confirmar sus sospechas, la denunciante revisó todas las cámaras de seguridad del comercio detalladamente. Así descubrió que los clientes pagaban mediante transferencia, pero la cajera y la encargada ofrecían sus alias personales.

La increíble maniobra, de acuerdo con la denuncia, se extendió al menos entre el 13 de julio y el 6 de septiembre. Se estima que ambas mujeres denunciadas habrían defraudado al comercio por una suma entre 3 y 7 millones de pesos.

La comerciante no solo presentó una denuncia en sede policial bajo la figura de estafa y robo, sino que también aportó pruebas contundentes, como los registros de la caja, listas de facturación con compras eliminadas de la caja y comprobantes de pagos que nunca llegaron a la cuenta del supermercado, además de las filmaciones de las cámaras de seguridad.

Mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar cuál fue el monto exacto desviado, las empleadas involucradas fueron despedidas el pasado lunes.