La Plata: denunciaron a cajeras de un supermercado por estafa
La dueña del comercio descubrió que las empleadas cobraban transferencias en sus cuentas personales y no en la del local. Estima que se robaron $7 millones.
La dueña de un supermercado de La Plata presentó una denuncia penal contra dos de sus cajeras tras descubrir que las empleadas le daban a los clientes su alias personal y no el del comercio y así se quedaban con los cobros. Se estima que habrían robado $7 millones.
Según la denuncia presentada ante una fiscalía de La Plata, las cajeras habían montado una maniobra de estafa por la cual desviaban los cobros de los clientes a sus cuentas bancarias personales.
Toda la situación se daba, según la presentación judicial, en el autoservicio California, ubicado sobre calle 72 y 11.
La propietaria indicó que comenzó a notar irregularidades cuando los números de la caja no coincidían con los de la facturación. A su vez, los ingresos no aparecían reflejados en la cuenta bancaria oficial del comercio.
“Al momento de hacer el control de las facturaciones me di cuenta de que estaban dando un alias para pagos diferente al del supermercado", detalló la denunciante al respecto citada por el sitio 0221.
Para poder confirmar sus sospechas, la denunciante revisó todas las cámaras de seguridad del comercio detalladamente. Así descubrió que los clientes pagaban mediante transferencia, pero la cajera y la encargada ofrecían sus alias personales.
La increíble maniobra, de acuerdo con la denuncia, se extendió al menos entre el 13 de julio y el 6 de septiembre. Se estima que ambas mujeres denunciadas habrían defraudado al comercio por una suma entre 3 y 7 millones de pesos.
La comerciante no solo presentó una denuncia en sede policial bajo la figura de estafa y robo, sino que también aportó pruebas contundentes, como los registros de la caja, listas de facturación con compras eliminadas de la caja y comprobantes de pagos que nunca llegaron a la cuenta del supermercado, además de las filmaciones de las cámaras de seguridad.
Mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar cuál fue el monto exacto desviado, las empleadas involucradas fueron despedidas el pasado lunes.
