Ráfaga lleva su fiesta al mundo con una gira internacional rumbo a sus tres décadas

La gira incluirá importantes festivales y escenarios europeos, con conciertos pensados para celebrar la energía de la banda, la conexión con su público y esas canciones que se transformaron en himnos de la música tropical.

“Estamos en una etapa muy especial, camino a los 30 años. Se vienen muchas cosas y estamos trabajando para que esta celebración sea inolvidable para toda la gente que nos acompaña desde hace tanto tiempo”, adelanta la banda.

El 7 de septiembre de 2026 marcará una fecha histórica: Ráfaga cumplirá oficialmente tres décadas desde su nacimiento en 1996, momento en el que comenzó el recorrido de una de las bandas más populares de Latinoamérica.

Esta gira internacional será una parte fundamental de esa celebración, conectando el presente del grupo con una historia que continúa creciendo y llevando su música a nuevos rincones del planeta.