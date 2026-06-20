Ráfaga lleva su fiesta al mundo con una gira internacional rumbo a sus tres décadas
La banda argentina prepara una extensa serie de shows por Europa durante 2026, donde repasará sus grandes éxitos.
Ráfaga atraviesa un momento histórico y comienza el camino hacia una celebración muy especial. A pocos meses de cumplir 30 años de trayectoria, la banda argentina anunció una nueva gira internacional que la llevará por Europa con más de 30 presentaciones entre junio y agosto de 2026, reafirmando su lugar como uno de los grandes referentes de la música tropical argentina a nivel mundial.
“Un temporal que recorre el mundo… y hace bailar a todos”, anunció la banda al presentar esta nueva etapa que llevará su música a distintos escenarios del continente.
Bajo el nombre “Camino a los 30 Aniversario”, el tour tendrá como punto de partida Europa, donde Ráfaga volverá a encontrarse con miles de seguidores que mantienen vivo el vínculo con sus canciones en diferentes países.
Tres décadas de historia y baile
Con una carrera marcada por éxitos que atravesaron fronteras y generaciones, la agrupación repasará durante sus shows algunos de sus clásicos más queridos como “Mentirosa”, “Una cerveza”, “Agüita” y muchos más.
La gira incluirá importantes festivales y escenarios europeos, con conciertos pensados para celebrar la energía de la banda, la conexión con su público y esas canciones que se transformaron en himnos de la música tropical.
“Estamos en una etapa muy especial, camino a los 30 años. Se vienen muchas cosas y estamos trabajando para que esta celebración sea inolvidable para toda la gente que nos acompaña desde hace tanto tiempo”, adelanta la banda.
El 7 de septiembre de 2026 marcará una fecha histórica: Ráfaga cumplirá oficialmente tres décadas desde su nacimiento en 1996, momento en el que comenzó el recorrido de una de las bandas más populares de Latinoamérica.
Esta gira internacional será una parte fundamental de esa celebración, conectando el presente del grupo con una historia que continúa creciendo y llevando su música a nuevos rincones del planeta.
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