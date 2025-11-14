Rating: así fueron los números de Camino a Casa en su debut con Cristina Pérez en Telefe

El debut de Camino a Casa, el nuevo programa de Cristina Pérez en Telefe, llegó con expectativas altas y una fuerte carga emocional que marcó el tono de su primera emisión. El ciclo, que propone un recorrido por historias de vida de figuras reconocidas en un formato íntimo, se estrenó este jueves 13 de noviembre y rápidamente se instaló entre los contenidos más vistos del día dentro de la señal, ubicándose en el tercer puesto detrás de las dos emisiones de MasterChef Celebrity.