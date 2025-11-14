Rating: así fueron los números de Camino a Casa en su debut con Cristina Pérez en Telefe
El nuevo ciclo logró ubicarse entre los programas más vistos del día y tuvo un comienzo marcado por emociones, recuerdos y una entrevista central con Cris Morena.
El debut de Camino a Casa, el nuevo programa de Cristina Pérez en Telefe, llegó con expectativas altas y una fuerte carga emocional que marcó el tono de su primera emisión. El ciclo, que propone un recorrido por historias de vida de figuras reconocidas en un formato íntimo, se estrenó este jueves 13 de noviembre y rápidamente se instaló entre los contenidos más vistos del día dentro de la señal, ubicándose en el tercer puesto detrás de las dos emisiones de MasterChef Celebrity.
La presencia de Cris Morena como primera invitada fue clave para captar la atención del público. La productora abrió las puertas de lugares significativos en su historia personal y profesional, incluyendo la Villa 31, un espacio que recuerda su vínculo con el Padre Mugica y su compromiso social, un aspecto menos conocido de su trayectoria.
El programa también comenzó con un mensaje profundamente emotivo en el que la creadora habló sobre la muerte de su nieta, Mila Yankelevich, fallecida el 28 de julio de 2025, un momento que conmovió a los televidentes y marcó el tono humano con el que pretende distinguirse el ciclo.
En cuanto a los números, Camino a Casa midió 8.0 puntos de rating, una marca sólida para un debut y que lo posicionó como uno de los programas destacados del día. Los picos de interés se dieron durante la entrevista con Cris Morena, especialmente en los segmentos en los que repasó su historia personal y algunos capítulos sensibles de su vida.
El panorama general del jueves mostró nuevamente a MasterChef Celebrity como lo más visto de Telefe, con 12.5 puntos en su primera edición y 9.5 en la segunda, mientras que otros canales también exhibieron rendimientos variados: Buenas Noches Familia lideró en El Trece con 6.1, LAM fue lo más visto de América TV con 3.4, y Bendita encabezó en El Nueve con 3.2. En la TV Pública, las mediciones se mantuvieron en su promedio habitual, con picos de 0.4.
Rating: todos los números del jueves 13 de noviembre
El top five
- MasterChef Celebrity 12.5
- MasterChef Celebrity 9.5
- Camino a Casa 8.0
- Ferné con Grego 7.3
- Telefe Noticias 7.1
Los promedios
- Telefe 6.8
- El Trece 4.2
- América TV 2.2
- El Nueve 2.0
- TV Pública 0.2
