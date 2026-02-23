Quién es Catalina Tcherkaski, la influencer que se confiesa como peleadora que ingresó a Gran Hermano
Siguen los ingresos al reality más famoso del país, y para la décima entrada llegó el turno de una conocida tiktokera.
El ingreso de Catalina Tcherkaski a la casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó una dosis inmediata de picante y personalidad al certamen.
La joven oriunda de Núñez se presentó como una de las figuras más frontales de esta edición, equilibrando su perfil de estudiante de la UADE con una presencia magnética en redes sociales, donde ya cuenta con una base sólida de más de 60 mil seguidores que esperan ver su despliegue dentro del juego.
Bajo el usuario @tititcherkaski, la influencer dejó en claro que su estrategia no se basará únicamente en la simpatía. Si bien se definió como una persona "querible", sorprendió al público y a sus futuros compañeros con una honestidad brutal: confesó abiertamente que le gusta pelear.
Esta dualidad entre su imagen de joven vecina de Núñez y su predisposición al conflicto la posiciona como una de las potenciales generadoras de contenido y tensión dentro de la convivencia.
Con su ingreso este lunes 23 de febrero de 2026, la "Generación Dorada" parece haber encontrado a su primera gran provocadora. La expectativa ahora reside en ver cómo chocará su temperamento con el resto de los participantes y si su paso por la casa más famosa del país la convertirá en la villana o en la heroína de una temporada que recién comienza.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario