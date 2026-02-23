Quién es Nicolás Sicario, el amigo de Ian Lucas que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada
Nicolás Sicario, cantante e influencer con más de 1.000.000 de seguidores, ingresa a Gran Hermano Generación Dorada tras su éxito en YouTube.
La TV explotó de la mejor manera con el regreso de uno de los tanques televisivos de los últimos años, con la presentación en Telefe de Gran Hermano Generación Dorada, con su gala de ingreso conducida por Santiago del Moro y la promesa de sorpresas y altos niveles de rating.
Bajo la conducción de Del Moro, el show regresa con la premisa de renovar un fenómeno que ya es parte de la cultura popular contemporánea. Con el producto en marcha, se empezaron a conocer los perfiles de los participantes que dejarán todo en el reality para dejar su huella grabada con el correr de los años.
Para esta edición, el despliegue tecnológico y estructural es imponente. La casa fue reformada íntegramente, sumando atractivos que elevarán la tensión y el entretenimiento de la convivencia: desde un caño de pole dance y una puerta misteriosa, hasta un sistema de piletas doble que incluye una versión climatizada y otra estilo "Pileta Playa". El estudio no se queda atrás, contando con un espacio de última generación que presume de más de 500 m² de pantallas y una tribuna con capacidad para recibir a más de 650 espectadores.
Gran Hermano Generación Dorada vuelve a apostar por perfiles con fuerte presencia digital y esta vez suma a Nicolás Sicario, creador de contenido que ya cuenta con una comunidad de más de 1.000.000 de seguidores en el conjunto de sus redes sociales. Es cantante e influencer, pero su mayor impacto lo logró en YouTube, donde se convirtió en una verdadera estrella gracias a sus videos de comedia, desafíos extremos y bromas pesadas que suelen involucrar a su grupo de amigos.
En la plataforma acumula millones de visualizaciones y una audiencia fiel que sigue cada una de sus ocurrencias. Su estilo dinámico y provocador lo posicionó como uno de los referentes jóvenes del contenido digital en habla hispana. Además, mantiene una amistad cercana con Fede Vigevani y con Ian Lucas, con quien colabora de manera frecuente en videos que alcanzan millones de reproducciones.
Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV). Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.
La grilla de los streams de Telefe
- La Cumbre: El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado.
- Todo lo Contrario: Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir.
- La Jugada: Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte.
- Reacciones en vivo: A cargo de figuras como La Tora, Fefe Bongiorno y Coty Romero.
