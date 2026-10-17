Rating: cuánto midió el estreno de MasterChef Junior

Además de su emisión por Telefe, la propuesta contó con una experiencia digital a través de Streams Telefe. Juli Castro y Mernuel encabezaron un react en vivo desde las 21, con más de 40.000 usuarios conectados para seguir y comentar lo que sucedía en la cocina.

La primera gala tuvo como desafío la preparación de hamburguesas smash, acompañadas por papas chips, salsas y aderezos. Tras evaluar las distintas presentaciones, los jurados eligieron a Alma y Dante como los autores del mejor plato, por lo que ambos consiguieron subir al balcón. En tanto, pese a las dificultades que tuvieron otras parejas, el jurado decidió que ningún participante abandonara la competencia en el debut.

Con esta nueva versión, Telefe recupera un formato que ya tuvo dos temporadas en el país, en 2015 y 2016, bajo la conducción de Mariano Peluffo. Ahora, con Vero Lozano al frente, MasterChef Junior busca conquistar a una audiencia familiar y repetir el buen desempeño que viene registrando la edición de famosos.