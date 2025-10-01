Rating: cuánto midió el inicio del cuarto round de La Voz Argentina

En esta instancia, cada responsable del equipo elegirá a dos de sus participantes, dos serán salvados por el voto de los otros coaches y uno por team, quedará eliminado.

El talent show comenzó con un piso de 9.3 puntos, liderando la franja, con un musical de Lali con Miranda. Con el enfrentamiento cruzado de todos los equipos, Thomas Dantas, del team Luck Ra, abrió la noche con “Rayando el sol”, de Maná. Luego llegó el turno de Valentino Rossi con “Skyfall” de Adele, seguido de Sofía Verna del equipo de Miranda con “Falsas esperanzas” de Christina Aguilera.

Se vivió un momento de tensión cuando Iara Lombardi del team Lali interpretó “Sera perche ti amo” y se olvidó la letra. “Fue mucha emoción, son cosas que pasan, se me puso en blanco la mente y no pude volver”, admitió la participante. En esta instancia, La Voz Argentina tocó 11.6, la marca máxima de la noche.

Vale recordar que, finalizado el Tercer Round, el Team Lali quedó conformado por Alan Lez, Iara Lombardi, Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni.

En el Team Luck Ra continúan en competencia Lucas Barros, Federico Mestre, Nathalie Aponte, Thomas Dantas y Nicolás Behringer.

En cuanto al Team Miranda! siguen Emiliano Villagra, Joaquín Martínez, Sofía Verna, Eugenia Rodríguez y y Pablo Cuello.

Finalmente, el Team Soledad al término del Tercer Round quedó integrado por Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, Luis González, Milagros Gerez Amud, Valentina Otero y Violeta Patricia Lemo.

De todos ellos los que cantaron este martes fueron: Federico Mestre, Lucas Barros, Thomas Dantas y Valentino Rossi del equipo de Luck Ra; Iara Lombardi y Jaime Muñoz de Lali; Luis González de La Sole; y Sofía Verna perteneciente al equipo Miranda!