Rating: Telefe perdió el liderazgo con La Voz y Telenoche sorprendió en El Trece

El Nueve volvió a encontrar en Bendita su gran carta de triunfo. El ciclo de Beto Casella promedió 3,7 puntos y se ubicó al tope de la señal, dejando atrás al Telenueve Central (3,1) y al Telenueve al mediodía (2,6).

image

América TV tuvo como ganador a LAM, el programa de espectáculos de Ángel de Brito, que alcanzó 3,4 puntos y se consolidó como lo más fuerte de la emisora. Detrás quedaron América Noticias, DDM y Sálvese quien pueda con 2,5, mientras que A la tarde marcó 2,4. En la TV Pública, los registros fueron más modestos: Las mañanas con Andino y Mediodía bien arriba alcanzaron 0,3, seguidos por varios ciclos informativos y culturales que se movieron entre 0,2 y 0,1.

Rating: los promedios del jueves 25 de septiembre

En cuanto a los promedios generales, Telefe lideró con 7,3 puntos, aunque El Trece lo escoltó de lejos con 4,2. Más atrás se ubicaron El Nueve (2,3), América TV (2,2) y la TV Pública (0,2).