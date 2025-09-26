Rating: Telefe perdió el liderazgo con La Voz y Telenoche sorprendió en El Trece
La jornada dejó varias sorpresas en la pantalla chica: Telefe Noticias superó al talent show musical, mientras que Telenoche se quedó con el prime time.
El jueves 25 de septiembre se vivió una nueva disputa por el rating en la televisión argentina, con resultados que alteraron el orden habitual de las audiencias. El dato más llamativo fue que La Voz Argentina, habitual éxito de Telefe, quedó por debajo de Telefe Noticias, que se consolidó como el programa más visto de la jornada.
En paralelo, El Trece también tuvo novedades: Telenoche consiguió superar a Buenas Noches Familia, mientras que en El Nueve y América TV, los clásicos Bendita y LAM mantuvieron su liderazgo.
En la grilla de Telefe, el noticiero central marcó 8,7 puntos de promedio y relegó al segundo lugar a La Voz Argentina, que quedó apenas detrás con 8,6. La previa del certamen musical alcanzó 8,1, completando un podio con una competencia muy ajustada. Otros programas destacados del canal fueron La traición con 7,5 y Cortá por Lozano con 7,4, confirmando la fortaleza de la señal en las distintas franjas horarias.
Por el lado de El Trece, los números mostraron un panorama reñido: Telenoche se impuso con 5,6 puntos, superando por una décima a Buenas Noches Familia, que registró 5,5. Muy cerca se ubicó Ahora caigo, que cosechó 5,4. Esta pequeña ventaja le permitió al noticiero de Nelson Castro y Dominique Metzger destacarse como lo más visto del canal.
El Nueve volvió a encontrar en Bendita su gran carta de triunfo. El ciclo de Beto Casella promedió 3,7 puntos y se ubicó al tope de la señal, dejando atrás al Telenueve Central (3,1) y al Telenueve al mediodía (2,6).
América TV tuvo como ganador a LAM, el programa de espectáculos de Ángel de Brito, que alcanzó 3,4 puntos y se consolidó como lo más fuerte de la emisora. Detrás quedaron América Noticias, DDM y Sálvese quien pueda con 2,5, mientras que A la tarde marcó 2,4. En la TV Pública, los registros fueron más modestos: Las mañanas con Andino y Mediodía bien arriba alcanzaron 0,3, seguidos por varios ciclos informativos y culturales que se movieron entre 0,2 y 0,1.
Rating: los promedios del jueves 25 de septiembre
En cuanto a los promedios generales, Telefe lideró con 7,3 puntos, aunque El Trece lo escoltó de lejos con 4,2. Más atrás se ubicaron El Nueve (2,3), América TV (2,2) y la TV Pública (0,2).
