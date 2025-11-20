Rating: cuántos puntos midió la eliminación de Walas de MasterChef Celebrity

La última emisión de MasterChef Celebrity volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los programas más convocantes de la televisión argentina. En una jornada cargada de expectativas, Walas quedó eliminado tras enfrentarse en una definición directa con Susana Roccasalvo, un momento que generó una gran atención del público y llevó al reality culinario conducido por Wanda Nara a convertirse en lo más visto del día dentro de la grilla de Telefe.