Rating: cuántos puntos midió la eliminación de Walas de MasterChef Celebrity
La gala de eliminación volvió a dominar el prime time y consagró a Telefe como líder absoluto del miércoles.
La última emisión de MasterChef Celebrity volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los programas más convocantes de la televisión argentina. En una jornada cargada de expectativas, Walas quedó eliminado tras enfrentarse en una definición directa con Susana Roccasalvo, un momento que generó una gran atención del público y llevó al reality culinario conducido por Wanda Nara a convertirse en lo más visto del día dentro de la grilla de Telefe.
Aunque cada gala suele tener sus condimentos particulares, esta vez el escenario estuvo marcado por la tensión propia de una instancia donde cualquier error puede significar el adiós. El desempeño de Walas, quien paso a paso había logrado consolidarse como una de las figuras más simpáticas del certamen, no alcanzó para superar a Roccasalvo en una prueba que exigía precisión, creatividad y ejecución impecable.
Mientras la conductora mostró firmeza para sostener su continuidad, el músico se despidió en lo que significó la quinta eliminación de la temporada, momento que fue seguido con especial interés por la audiencia. Ese interés se reflejó en los números finales: la primera parte de la gala promedió 13.4 puntos, mientras que la segunda se mantuvo en un sólido 10.1, ubicándose ambas emisiones en la cima del ranking diario.
Pasapalabra también contribuyó al liderazgo con un destacado 8.9, reforzando la fortaleza de la señal en la franja nocturna. En contraste, El Trece mantuvo su segunda ubicación pero a considerable distancia, con Buenas Noches Familia como su programa más fuerte con 5.9, seguido por Telenoche y Ahora Caigo.
América TV encontró su mejor marca en LAM, que alcanzó 4.3, mientras varios de sus envíos se agruparon alrededor de los 3.0 puntos. En El Nueve, Bendita volvió a ser la propuesta más firme con 3.5, y en la TV Pública la jornada estuvo dominada por mediciones inferiores al punto, con picos de 0.4.
Los números completos del día confirmaron una vez más que los formatos de competencia gastronómica siguen siendo un imán para la audiencia, especialmente cuando una eliminación resonante está en juego. Con Walas fuera del certamen, la expectativa ya se posa sobre cómo quedará configurada la recta final del programa.
Rating: todos los números del miércoles 19 de noviembre
El top five
- MasterChef Celebrity: gala de eliminación 13.4
- MasterChef Celebrity: gala de eliminación II 10.1
- Pasapalabra 8.9
- El noticiero de la gente y Telefe noticias 8.0
- La traición 7.4
Los promedios
- Telefe 7.7
- El Trece 3.9
- América TV 2.9
- El Nueve 2.1
- TV Pública 0.2
