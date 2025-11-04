Rating: MasterChef Celebrity emocionó al público y lideró el lunes en una gala cargada de sentimientos
El ciclo de Telefe, conducido por Wanda Nara, fue lo más visto del lunes con una noche en la que los participantes homenajearon a sus seres queridos.
El lunes 3 de noviembre, MasterChef Celebrity se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina con una gala que tocó el corazón de los televidentes. Bajo la conducción de Wanda Nara, el certamen culinario presentó una consigna muy especial: los participantes debían preparar un plato que representara un recuerdo significativo o un homenaje a un ser querido.
La propuesta derivó en una noche llena de emoción, lágrimas y grandes historias personales que cautivaron tanto a los jurados como a la audiencia. Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui acompañaron a los famosos en un episodio que combinó la cocina con momentos de profunda sensibilidad.
Cada participante relató anécdotas vinculadas a su familia o a experiencias de vida que marcaron su trayectoria. La emoción fue tal que incluso los chefs y la conductora se mostraron visiblemente conmovidos frente a los relatos. El impacto de la noche se reflejó en las mediciones de audiencia: MasterChef Celebrity promedió 12.6 puntos de rating, convirtiéndose en lo más visto de la jornada.
En segundo lugar se ubicó MasterChef Celebrity II con 9.6, también dentro de la grilla de Telefe, que completó el podio con Telefe Noticias (8.9). El canal dominó el lunes con un promedio general de 7.8 puntos, superando con amplitud a sus competidores.
Por su parte, El Trece registró un promedio de 4.2 puntos, destacándose Telenoche (5.5) y Buenas Noches Familia (5.4). En América TV, LAM lideró su señal con 4.2 puntos, seguido por Sálvese quien pueda (2.9) y DDM (2.6). En El Nueve, Bendita fue lo más visto con 3.5 puntos, mientras que Telenueve Central obtuvo 2.9.
La TV Pública, en tanto, alcanzó su mejor marca con el triunfo de la Selección Argentina Sub 17 frente a Bélgica (3-2), que midió 0.5 puntos. Le siguieron Huellas de Selección y Las Mañanas con Andino, ambos con 0.4.
Rating: todos los números del lunes 3 de noviembre
El top five
- MasterChef Celebrity 12.6
- MasterChef Celebrity II 9.6
- Telefe noticias 8.9
- Pasapalabra 8.8
- La traición 7.4
Los promedios
- Telefe 7.8
- El Trece 4.2
- América TV 2.5
- El Nueve 1.8
- TV Pública 0.3
