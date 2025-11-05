Wanda Nara domina el rating del prime time: MasterChef Celebrity volvió a ser lo más visto

Wanda Nara atraviesa un gran momento televisivo y lo refleja cada noche en la pantalla de Telefe. Este martes, la conductora de MasterChef Celebrity volvió a posicionarse al frente del rating y reafirmó su liderazgo en el prime time, un espacio históricamente copado por figuras masculinas. Con una gala centrada en la destreza culinaria y sin el componente emocional del día anterior, el programa consiguió un promedio de 13,6 puntos, convirtiéndose una vez más en lo más visto de la televisión argentina.