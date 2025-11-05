Wanda Nara domina el rating del prime time: MasterChef Celebrity volvió a ser lo más visto
La conductora lideró el rating de la noche con un promedio de 13,6 puntos y reafirmó el dominio de Telefe en el horario estelar. Guido Kaczka y Mario Pergolini no pudieron alcanzarla.
Wanda Nara atraviesa un gran momento televisivo y lo refleja cada noche en la pantalla de Telefe. Este martes, la conductora de MasterChef Celebrity volvió a posicionarse al frente del rating y reafirmó su liderazgo en el prime time, un espacio históricamente copado por figuras masculinas. Con una gala centrada en la destreza culinaria y sin el componente emocional del día anterior, el programa consiguió un promedio de 13,6 puntos, convirtiéndose una vez más en lo más visto de la televisión argentina.
El lunes, la emisión se había destacado por su tono emotivo, con los participantes recreando recetas que evocaban su infancia, alcanzando 12,6 puntos. Sin embargo, el martes, a pesar de una consigna más técnica -los concursantes debían preparar un plato guiados por Wanda y los jurados-, la audiencia volvió a responder con fuerza. El cantante Walas, líder de Massacre, fue el más elogiado y logró subir directo al balcón de los mejores.
En segundo lugar se ubicó la repetición del mismo ciclo, con 10,1 puntos, seguida por Pasapalabra (8,7), y luego Telefe Noticias, con 8 unidades. El quinto lugar fue compartido por La traición y El noticiero de la gente, ambas con 6,9 puntos.
Por el lado de El Trece, Guido Kaczka logró una pequeña revancha con Buenas noches familia, que subió a 5,7 puntos tras haber perdido terreno frente a Telenoche. Aun así, el canal no logró competirle a Telefe, que fue el más visto del día con un promedio general de 7,6 puntos, superando ampliamente a los 4,2 de su principal rival.
En tanto, Bendita volvió a liderar en El Nueve con 3,3 puntos, mientras que Intrusos dominó en América con la misma marca. En la TV Pública se destacó Mediodía bien arriba con 0,5. En las señales de menor alcance, El señor de los cielos encabezó en Net TV (0,6) y Destilando amor en Bravo (0,2).
Con estos números, Wanda no solo mantiene el liderazgo de MasterChef Celebrity, sino que consolida su lugar como una figura fuerte en un horario históricamente competitivo. Este miércoles se definirá quién será el nuevo eliminado del reality, mientras que el jueves promete una noche especial con la entrevista conjunta de Wanda y Maxi López, su expareja y actual participante del programa.
