Rating: MasterChef arrasó y la entrevista de Wanda Nara y Maxi López en Ferné con Grego fue furor
El reality culinario volvió a liderar la jornada en Telefe, mientras que el ciclo de Grego Rossello se consolidó entre los más vistos con una entrevista que generó enorme repercusión.
El jueves 6 de noviembre, la televisión argentina tuvo una noche marcada por la emoción, el entretenimiento y la nostalgia. En una nueva gala de MasterChef Celebrity, luego de la eliminación de Diego “Peque” Schwartzman, el exitoso reality volvió a quedarse con el liderazgo absoluto del rating, marcando un promedio de 13 puntos y reafirmando su lugar como el programa más visto del país.
El programa conducido por Wanda Nara mantiene su popularidad semana a semana, con desafíos cada vez más exigentes y un grupo de participantes que no solo cocinan, sino que también generan momentos de humor, tensión y emoción. La audiencia acompañó con entusiasmo cada instancia, consolidando a MasterChef Celebrity como la gran apuesta de Telefe para el prime time.
Además, el adelanto del próximo episodio también logró una marca destacada con 9.5 puntos, ubicándose en el segundo lugar de lo más visto del canal. Pero la sorpresa de la jornada llegó de la mano de Ferné con Grego, el programa de Grego Rossello, que consiguió posicionarse entre los más vistos del día gracias a una entrevista que dio mucho que hablar: Wanda Nara y Maxi López juntos nuevamente en televisión.
El encuentro entre la conductora de MasterChef y su expareja despertó una gran curiosidad en el público, que respondió con picos de audiencia y convirtió al ciclo en el tercer programa más visto de Telefe, con 8.8 puntos de rating.
En el resto de los canales, Buenas Noches Familia fue lo más destacado de El Trece con 5.4 puntos, seguido por Telenoche con 5.3 y Ahora Caigo con 4.9. En América TV, LAM encabezó con 3.0, mientras que en El Nueve lideró Bendita con 3.2. Por su parte, la TV Pública también tuvo una buena performance gracias al triunfo de la Selección Argentina Sub 17 ante Túnez, que alcanzó 1.4 puntos de rating, superando la media habitual del canal.
Rating: todos los números del jueves 6 de noviembre
Con estos números, Telefe volvió a dominar el jueves con un promedio general de 7.5 puntos, muy por encima de su principal competidor, El Trece, que marcó 4.1, y de América TV, que promedió 2.2. Una jornada donde el entretenimiento y la emoción fueron los grandes ganadores.
El top five
- MasterChef Celebrity 13.0
- MasterChef Celebrity: el adelanto 9.5
- Ferné con Grego 8.8
- Telefe noticias 8.2
- La traición 7.0
Los promedios
- Telefe 7.5
- El Trece 4.1
- América TV 2.2
- El Nueve 1.9
- TV Pública 0.4
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario