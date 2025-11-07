Rating: MasterChef arrasó y la entrevista de Wanda Nara y Maxi López en Ferné con Grego fue furor

En el resto de los canales, Buenas Noches Familia fue lo más destacado de El Trece con 5.4 puntos, seguido por Telenoche con 5.3 y Ahora Caigo con 4.9. En América TV, LAM encabezó con 3.0, mientras que en El Nueve lideró Bendita con 3.2. Por su parte, la TV Pública también tuvo una buena performance gracias al triunfo de la Selección Argentina Sub 17 ante Túnez, que alcanzó 1.4 puntos de rating, superando la media habitual del canal.