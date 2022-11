Rating: cómo le fue al discurso de Cristina Kirchner contra los canales de aire

image.png

Cómo fue el rating de CFK

Con picos de 6 puntos de rating, la señal de noticias C5N duplicó a su competencia y sumados toda su competencia no llegaban a igualarlo.

image.png

Qué hicieron los canales macristas

Mientras las señales de noticias en general pasaban en directo el discurso de Cristina Kirchner, el canal de Mauricio Macri pasaba una dura editorial de Jonatan Viale, calificando a la vicepresidenta como "Maléfica", como suele decirle Patricia Bullrich.

image.png

En tanto, en TN el macrista Nelson Castro, el médico que diagnostica a la distancia y sin ver a los pacientes tipo brujo explicaba en su editorial que el acto de La Plata era para descartar a CFK como candidata a Presidenta.