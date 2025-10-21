Rauw Alejandro cautivó Buenos Aires con su "Cosa Nuestra Tour"

Embed - Dale Play on Instagram: "cómo vas a empezar un show así???? @rauwalejandro" View this post on Instagram A post shared by Dale Play (@livedaleplay)

La dirección creativa fue uno de los pilares más destacados: una producción minuciosamente cuidada, con una historia que estructuró toda la narrativa del espectáculo en cuatro actos, guiados por un host escénico que oficiaba de narrador y acompañaba el desarrollo de la historia. A través de cambios de vestuario, transiciones visuales y actuaciones teatrales, el show avanzó como una película en vivo que atrapó a los espectadores de principio a fin.