Rauw Alejandro cautivó Buenos Aires con su "Cosa Nuestra Tour"
El artista puertorriqueño se presentó este sábado, domingo y lunes en el Movistar Arena y brindó un show que dejó a todos con la boca abierta.
Con entradas agotadas y un Movistar Arena encendido desde temprano, Rauw Alejandro subió al escenario como si entrara en una película. Su Cosa Nuestra Tour trajo a Buenos Aires una mezcla de sensualidad, teatralidad y baile que hizo temblar cada butaca.
El concepto del espectáculo, inspirado en el universo mafioso de los años sesenta, con trajes, luces rojas y estética cinematográfica, se sintió desde el primer segundo. Rauw apareció rodeado de bailarines que se movían como una banda organizada de ritmo y elegancia. Su voz, entre el R&B, el reguetón y los matices tropicales de su nuevo disco, marcó el pulso de una noche que tuvo tanto de fiesta como de puesta teatral.
La dirección creativa fue uno de los pilares más destacados: una producción minuciosamente cuidada, con una historia que estructuró toda la narrativa del espectáculo en cuatro actos, guiados por un host escénico que oficiaba de narrador y acompañaba el desarrollo de la historia. A través de cambios de vestuario, transiciones visuales y actuaciones teatrales, el show avanzó como una película en vivo que atrapó a los espectadores de principio a fin.
El show fue un viaje por distintas etapas de su carrera: desde los clásicos que lo consagraron, como Todo de ti y Lokera, hasta las nuevas canciones de Cosa Nuestra, donde mezcla salsa, funk y sonidos caribeños con una madurez artística evidente. Cada transición fue acompañada por una puesta visual que cambiaba el ambiente por completo: de un club neón de San Juan a una calle nocturna de Nueva York.
Rauw se mostró conectado, expresivo y dueño absoluto del escenario, consolidando su figura como performer integral. Su entrega fue total: cantó, actuó y bailó en cada uno de los cuatro actos que conformaron el espectáculo.
El Movistar Arena se transformó en una fiesta colectiva, donde miles de fans cantaron cada verso como si fuera una declaración de amor.
