Cantante chilena sube al escenario con Rauw Alejandro y desata rumores de romance
El puertorriqueño agotó tres fechas en Chile, y cada noche sorprendió con sus invitadas de lujo. Faltan dos días para su visita a la Argentina.
Rauw Alejandro está de regreso por estas latitudes con una gira que ya lo vio llenar tres arenas en Santiago de Chile, y que promete una fiesta en Buenos Aires a partir del 18 de octubre en el Movistar Arena de Villa Crespo. Como parte de su show de anoche, el puertorriqueño recibió en el escenario a Paloma Mami y protagonizó un clip viral.
La cantante interpretó "LaFreak", que es el tema que grabó entre Chile y Nueva York con Rauw Alejandro para su propio álbum de 2025, "Códigos de Muñeka", y sacudió el arena con su sensualidad.
Sin embargo, lo dejó al público hablando de ese momento no fue sólo la química sobre el escenario sino el detalle de que días antes de las tres fechas que Rauw Alejandro tuvo en Santiago se los habría visto juntos de paseo por el Cajón del Maipo, en el sur de Chile.
"Llevan muchos meses juntos, e incluso han visitado el sur del país, donde vive la familia de Paloma", comentó esta semana el periodista chileno Pablo Candia, quien aseguró que "ella está enamoradísima de él".
Mientras crecen las especulaciones sobre la vida privada de la expareja de Rosalía, el público vertió en las redes sociales sus pedidos de que el dúo haga un video oficial de "LaFreak".
El Cosa Nuestra Tour de Raw Alejandro seguirá por Sudamérica con tres fechas consecutivas en el Movistar Arena de Buenos Aires, a partir del 18 de octubre.
Todavía quedan entradas para el show, que fue descrito como "inspirado en Broadway" y la antesala a la presentación de "Cosa Nuestra 2", una fusión de ritmos tradicionales de Puerto Rico y sonido urbano.
Cuánto cuestan las entradas para el show de Rauw Alejandro
El cantante puertorriqueño se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 18, 19 y 20 de octubre, pero con sólo dos días para el primer show las únicas entradas que quedan disponibles son las que arrancan en $ 85.000 más el costo del servicio.
Aunque ninguna de las tres fechas está agotada -todavía- cabe destacar que sólo en la tercera, que cae lunes, hay suficiente espacio para elegir entre platea baja, alta o campo sentado, que tiene un costo de entre $ 90.000 y $ 130.000, sin contar el recargo por el servicio de emisión de los tickets.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario