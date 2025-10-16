Cantante chilena sube al escenario con Rauw Alejandro y desata rumores de romance

Mientras crecen las especulaciones sobre la vida privada de la expareja de Rosalía, el público vertió en las redes sociales sus pedidos de que el dúo haga un video oficial de "LaFreak".

El Cosa Nuestra Tour de Raw Alejandro seguirá por Sudamérica con tres fechas consecutivas en el Movistar Arena de Buenos Aires, a partir del 18 de octubre.

Todavía quedan entradas para el show, que fue descrito como "inspirado en Broadway" y la antesala a la presentación de "Cosa Nuestra 2", una fusión de ritmos tradicionales de Puerto Rico y sonido urbano.

Cuánto cuestan las entradas para el show de Rauw Alejandro

El cantante puertorriqueño se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 18, 19 y 20 de octubre, pero con sólo dos días para el primer show las únicas entradas que quedan disponibles son las que arrancan en $ 85.000 más el costo del servicio.

Aunque ninguna de las tres fechas está agotada -todavía- cabe destacar que sólo en la tercera, que cae lunes, hay suficiente espacio para elegir entre platea baja, alta o campo sentado, que tiene un costo de entre $ 90.000 y $ 130.000, sin contar el recargo por el servicio de emisión de los tickets.