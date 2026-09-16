RAVE3000 llega a Buenos Aires con 12 horas de música, performance y cultura underground

Desde la escena local llegará Kessler, DJ y productor de Buenos Aires y residente de HEISS, uno de los proyectos vinculados al desarrollo del hard techno en el país.

El festival también tendrá una fuerte presencia de la escena underground porteña. THD+N de Vértigo, Schwarzman de Be Techno, Clipper de Kaos y Korrosiv de DURX, entre otros nombres, formarán parte de una programación que busca poner en diálogo a referentes locales con artistas internacionales.

Patrick Mason, Arca y una propuesta que va más allá de la música

Entre las figuras internacionales también estará Patrick Mason, DJ, performer y una de las personalidades más reconocibles de la cultura de club berlinesa. Sus presentaciones combinan techno, house, baile, moda y performance, convirtiendo cada set en una experiencia que trasciende la cabina.

Otro de los grandes nombres será Arca, una de las figuras más influyentes de la música experimental contemporánea. La artista venezolana construyó un universo en el que conviven música, arte, performance, moda y tecnología, y a lo largo de su carrera trabajó junto a figuras como Björk, Kanye West y FKA twigs. Su llegada se produce después del lanzamiento de XXXXX, su nuevo álbum publicado en julio de 2026.

La programación también tendrá representantes de la nueva escena argentina. Misslupe llevará una propuesta que combina pop, house, electrónica, performance y cultura de baile. Durante 2026, la artista agotó su primer show propio en Niceto Club, donde presentó el universo de Reset, su álbum debut.

A ella se sumará Marttein, cantante y productor argentino que comenzó su recorrido dentro del underground rave y la cultura de club de Buenos Aires. Su música cruza rock y electrónica y su último álbum contó con participaciones de Dillom, Juana Rozas y Mariana Enriquez.

El line-up se completa con Little Boogie, artista oriundo de Sarandí que combina rap, pop, freestyle y performance. Después de agotar dos fechas en Niceto Club para presentar su disco debut EL QUE COMPRÓ PERDIÓ, también fue elegido como opening de Milo J en el Movistar Arena y Vélez.

Cuándo es RAVE3000 y cómo comprar las entradas

RAVE3000 se realizará el 11 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, desde las 18 hasta las 6, con una programación distribuida en múltiples escenarios al aire libre.

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 17 de septiembre a través de Passline. Además, habrá 6 cuotas sin interés con Banco Galicia y 3 cuotas sin interés mediante Mercado Pago con cualquier tarjeta.

Con una propuesta que reúne referentes internacionales, artistas locales y distintas disciplinas vinculadas a la cultura contemporánea, RAVE3000 apuesta a convertirse en mucho más que un festival de música: una experiencia de 12 horas pensada para vivir la escena rave desde distintos lenguajes.