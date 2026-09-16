RAVE3000 llega a Buenos Aires con 12 horas de música, performance y cultura underground
El festival reunirá artistas internacionales y referentes locales en una experiencia que combinará distintos géneros, arte, moda y propuestas alternativas.
Buenos Aires tendrá una nueva cita para los amantes de la música electrónica y la cultura de club. RAVE3000 prepara su primera gran celebración para el 11 de diciembre, con una propuesta de 12 horas que combinará música, performance, imagen, moda y cultura alternativa.
Desde las 18 hasta las 6 de la mañana, el Club Ciudad de Buenos Aires será el escenario de una jornada que reunirá múltiples espacios al aire libre y artistas vinculados al hard techno, house, trance y pop.
La propuesta busca ir más allá de una noche de música electrónica. La organización plantea una experiencia integral en la que el público pueda disfrutar no solo de los sets, sino también de todo aquello que sucede alrededor de la pista y que forma parte de la identidad de la cultura rave.
Los artistas que serán parte de RAVE3000
Uno de los cruces más destacados será el B2B de Cristóbal Pesce y Cera Khin. El DJ chileno volverá a Buenos Aires después de una presentación con localidades agotadas, mientras que la artista nacida en Túnez y radicada en Berlín llegará con una trayectoria internacional que incluye escenarios como Tomorrowland, Awakenings, Time Warp, EDC Las Vegas y Monegros.
También será parte del festival Lessss, DJ y productora francesa considerada una de las figuras de la nueva generación del hard techno y schranz. Su propuesta combina distintas influencias, entre ellas samples de rap, y tuvo uno de sus momentos de mayor exposición internacional con su participación en Boiler Room.
Desde la escena local llegará Kessler, DJ y productor de Buenos Aires y residente de HEISS, uno de los proyectos vinculados al desarrollo del hard techno en el país.
El festival también tendrá una fuerte presencia de la escena underground porteña. THD+N de Vértigo, Schwarzman de Be Techno, Clipper de Kaos y Korrosiv de DURX, entre otros nombres, formarán parte de una programación que busca poner en diálogo a referentes locales con artistas internacionales.
Patrick Mason, Arca y una propuesta que va más allá de la música
Entre las figuras internacionales también estará Patrick Mason, DJ, performer y una de las personalidades más reconocibles de la cultura de club berlinesa. Sus presentaciones combinan techno, house, baile, moda y performance, convirtiendo cada set en una experiencia que trasciende la cabina.
Otro de los grandes nombres será Arca, una de las figuras más influyentes de la música experimental contemporánea. La artista venezolana construyó un universo en el que conviven música, arte, performance, moda y tecnología, y a lo largo de su carrera trabajó junto a figuras como Björk, Kanye West y FKA twigs. Su llegada se produce después del lanzamiento de XXXXX, su nuevo álbum publicado en julio de 2026.
La programación también tendrá representantes de la nueva escena argentina. Misslupe llevará una propuesta que combina pop, house, electrónica, performance y cultura de baile. Durante 2026, la artista agotó su primer show propio en Niceto Club, donde presentó el universo de Reset, su álbum debut.
A ella se sumará Marttein, cantante y productor argentino que comenzó su recorrido dentro del underground rave y la cultura de club de Buenos Aires. Su música cruza rock y electrónica y su último álbum contó con participaciones de Dillom, Juana Rozas y Mariana Enriquez.
El line-up se completa con Little Boogie, artista oriundo de Sarandí que combina rap, pop, freestyle y performance. Después de agotar dos fechas en Niceto Club para presentar su disco debut EL QUE COMPRÓ PERDIÓ, también fue elegido como opening de Milo J en el Movistar Arena y Vélez.
Cuándo es RAVE3000 y cómo comprar las entradas
RAVE3000 se realizará el 11 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, desde las 18 hasta las 6, con una programación distribuida en múltiples escenarios al aire libre.
Las entradas estarán disponibles desde el jueves 17 de septiembre a través de Passline. Además, habrá 6 cuotas sin interés con Banco Galicia y 3 cuotas sin interés mediante Mercado Pago con cualquier tarjeta.
Con una propuesta que reúne referentes internacionales, artistas locales y distintas disciplinas vinculadas a la cultura contemporánea, RAVE3000 apuesta a convertirse en mucho más que un festival de música: una experiencia de 12 horas pensada para vivir la escena rave desde distintos lenguajes.
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