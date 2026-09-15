Lucas Stoessel trabajó 10 años en una corpo y la dejó para hacer un museo en la puerta de su casa de Saavedra

A partir de ese insólito momento, comenzó a poblar la pared con tecnología olvidada:

Teléfonos fijos y celulares de todas las formas y colores.

Calculadoras, teclados y monitores de antiguas computadoras.

Radiograbadores, Walkmans y cámaras fotográficas analógicas.

El valioso aporte del barrio a este museo al aire libre

La iniciativa despertó un enorme entusiasmo en la comunidad. Los vecinos y alumnos comenzaron a donar masivamente aquellos aparatos electrónicos viejos que guardaban como tesoros familiares, colaborando activamente en la construcción de esta gran obra colectiva.

Durante los duros meses de la pandemia, la recepción de objetos se multiplicó y Lucas tuvo que ingeniárselas para atornillar cada pieza a la pared para evitar robos. Hoy, la fachada se convirtió en un verdadero punto turístico y un espacio de pura nostalgia que reivindica la experiencia táctil de los botones mecánicos frente a la actual uniformidad de las frías pantallas táctiles modernas.