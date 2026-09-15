Vuelve el MotoGP a Buenos Aires en 2027: fecha y cómo comprar las entradas
La máxima categoría del motociclismo mundial regresará al Autódromo Oscar y Juan Gálvez en abril de 2027. Todos los detalles sobre la venta de tickets.
El motociclismo de elite volverá a pisar la Capital Federal. Tras varios años de ausencia en la Ciudad de Buenos Aires, el Campeonato Mundial de MotoGP confirmó su esperado regreso a la Argentina para abril de 2027. La cita tendrá lugar en el mítico Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde se llevan adelante intensas obras de remodelación para cumplir con las exigencias de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).
Con vistas a este hito deportivo, la organización del evento presentó oficialmente el esquema de comercialización de los pases. La venta se canalizará de forma 100% digital a través del sitio motogp.fantixtickets.com y contará con una instancia prioritaria para clientes bancarios antes del lanzamiento general.
El regreso del MotoGP al Oscar y Juan Gálvez en 2027, las fechas de preventa y la venta general de entradas
Para quienes busquen asegurar su lugar de manera anticipada, la etapa inicial contará con facilidades de pago. Del 1 al 7 de octubre se llevará a cabo la preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad, quienes podrán adquirir sus ubicaciones en hasta 6 cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito Visa y Mastercard. A su vez, se habilitará el pago con débito o dinero en cuenta utilizando el código QR de MODO desde las plataformas Buepp o App Ciudad.
Posteriormente, a partir del 8 de octubre, se abrirá la venta general. Desde ese día, cualquier usuario podrá adquirir sus boletos utilizando todos los medios de pago disponibles y sin ningún tipo de restricción bancaria.
El proyecto de adecuación del circuito porteño marcha según los plazos previstos para garantizar los máximos estándares de seguridad y confort que demanda la categoría reina. De este modo, la Argentina vuelve a posicionarse en el calendario internacional con una competencia de alto impacto que promete atraer a miles de fanáticos del motor.
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