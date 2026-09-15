Vuelve el MotoGP a Buenos Aires en 2027: fecha y cómo comprar las entradas

El regreso del MotoGP al Oscar y Juan Gálvez en 2027, las fechas de preventa y la venta general de entradas

Para quienes busquen asegurar su lugar de manera anticipada, la etapa inicial contará con facilidades de pago. Del 1 al 7 de octubre se llevará a cabo la preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad, quienes podrán adquirir sus ubicaciones en hasta 6 cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito Visa y Mastercard. A su vez, se habilitará el pago con débito o dinero en cuenta utilizando el código QR de MODO desde las plataformas Buepp o App Ciudad.