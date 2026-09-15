El ferry eléctrico más gran del mundo ya está en el Río de la Plata: cómo funcionará
Cuenta con capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos. Ofrece 3.000 metros cuadrados de recreación, gastronomía y un free-shop de 2.300 metros cuadrados.
Buquebus dio un gran paso con la llegada del catamarán con mayor cantidad de pasajeros de su historia, el China Zorrilla. El ferry 100% eléctrico más grande del mundo fue puesto a flote en aguas uruguayas antes de iniciar la última etapa para comenzar a operar entre Colonia y Buenos Aires. Detrás del barco hay un proyecto que demandó una inversión total de alrededor de u$s184 millones y que obligó a desarrollar nueva infraestructura energética en las dos orillas del Río de la Plata.
El proyecto comenzó poco después de la pandemia: el proceso de construcción con aluminio naval de alta resistencia fue en el astillero Incat Tasmania, en Hobart, Australia. Después, el ferry fue transportado a bordo de un buque especializado de tipo heavy-lift, que hizo más de 15.000 kilómetros hasta el puerto de Nueva Palmira, Uruguay.
Este monto contempla también la instalación de sistemas de carga de alta potencia en Buenos Aires y Colonia, por lo que en ambas terminales fue necesario realizar adecuaciones para permitir la operación del nuevo transporte.
Desde octubre, la embarcación prestará servicio exclusivamente entre Puerto Madero, en Buenos Aires, y Colonia del Sacramento, en Uruguay, una de las principales conexiones fluviales de pasajeros entre ambos países, aunque la compañía evaluará la posibilidad de que también opere en otros puertos.
Con 130 metros de eslora y 32 metros de manga, el China Zorrilla tendrá capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos por viaje. A bordo contará además con unos 2.300 metros cuadrados destinados al free shop y alrededor de 3.000 metros cuadrados de espacios de recreación. Su sistema de almacenamiento de energía supera los 40 MWh y alimentará la propulsión exclusivamente a través de baterías.
El fundador y presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena, agradeció a quienes acompañaron el desarrollo de la embarcación y volvió sobre una idea que atraviesa buena parte de su trayectoria empresaria. “Me divierte hacer cosas”, dijo. Y agregó: “Es un honor que hablen de Buquebus y hago esto porque ustedes me empujan”.
La apuesta por el barco eléctrico comenzó varios años atrás. “Cuando surgió la posibilidad de hacer un buque eléctrico, no quisimos esperar al próximo: quisimos que fuera este. Apostamos a una tecnología que todavía parecía lejana, porque entendimos que el futuro había que empezar a construirlo hoy”, explicó López Mena durante la recepción.
Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, fue una de las autoridades políticas presentes en el acto. Señaló que la llegada del China Zorrilla “es un hito histórico” y destacó que se trata de un proyecto realizado en conjunto con una empresa “que tiene tanta historia en Uruguay y que conecta ambas orillas”. “Saben todo lo que hemos trabajado para que las variables se den”, sostuvo.
La travesía para llegar al Río de la Plata
El traslado del China Zorrilla desde Australia hasta Sudamérica requirió una operación especialmente diseñada por sus dimensiones y características.
El ferry fue transportado a bordo de un buque especializado de tipo heavy-lift, que recorrió más de 15.000 kilómetros atravesando algunos de los escenarios marítimos más exigentes del planeta.
En Nueva Palmira se realizará una de las maniobras centrales de todo el recorrido. Mediante un complejo procedimiento de lastre, el buque transportador se sumerge parcialmente hasta permitir que el China Zorrilla vuelva a flotar por sus propios medios.
Una vez finalizada la maniobra y completados los controles correspondientes, dos remolcadores acompañarán al ferry desde Nueva Palmira hasta Colonia del Sacramento, donde comenzará la siguiente etapa de su puesta en funcionamiento.
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