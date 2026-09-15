El ferry eléctrico más gran del mundo ya está en el Río de la Plata: cómo funcionará

El fundador y presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena, agradeció a quienes acompañaron el desarrollo de la embarcación y volvió sobre una idea que atraviesa buena parte de su trayectoria empresaria. “Me divierte hacer cosas”, dijo. Y agregó: “Es un honor que hablen de Buquebus y hago esto porque ustedes me empujan”.

La apuesta por el barco eléctrico comenzó varios años atrás. “Cuando surgió la posibilidad de hacer un buque eléctrico, no quisimos esperar al próximo: quisimos que fuera este. Apostamos a una tecnología que todavía parecía lejana, porque entendimos que el futuro había que empezar a construirlo hoy”, explicó López Mena durante la recepción.

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, fue una de las autoridades políticas presentes en el acto. Señaló que la llegada del China Zorrilla “es un hito histórico” y destacó que se trata de un proyecto realizado en conjunto con una empresa “que tiene tanta historia en Uruguay y que conecta ambas orillas”. “Saben todo lo que hemos trabajado para que las variables se den”, sostuvo.

El ferry lleva el nombre de China Zorrilla.

La travesía para llegar al Río de la Plata

El traslado del China Zorrilla desde Australia hasta Sudamérica requirió una operación especialmente diseñada por sus dimensiones y características.

El ferry fue transportado a bordo de un buque especializado de tipo heavy-lift, que recorrió más de 15.000 kilómetros atravesando algunos de los escenarios marítimos más exigentes del planeta.

En Nueva Palmira se realizará una de las maniobras centrales de todo el recorrido. Mediante un complejo procedimiento de lastre, el buque transportador se sumerge parcialmente hasta permitir que el China Zorrilla vuelva a flotar por sus propios medios.

Una vez finalizada la maniobra y completados los controles correspondientes, dos remolcadores acompañarán al ferry desde Nueva Palmira hasta Colonia del Sacramento, donde comenzará la siguiente etapa de su puesta en funcionamiento.