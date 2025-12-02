Rebord despidió el año con un Movistar Arena colmado: 15 mil personas en el final de Hay Algo Ahí

La noche comenzó con Rebord solo en el escenario, donde presentó una nueva edición de sus clásicos “Edibordiales”, agradeciendo el apoyo de su comunidad. Ese clima íntimo dio paso rápidamente a una puesta inspirada en el universo de Batman, bautizada como “Batbord”. Allí, el periodista Manu Jove interpretó a Dos Caras, mientras que el co-conductor Juan Ruffo se transformó en una versión del Comisionado Gordon, en un guiño directo a la trilogía de Christopher Nolan.