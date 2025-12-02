Rebord despidió el año con un Movistar Arena colmado: 15 mil personas en el final de Hay Algo Ahí
El conductor cerró el 2025 con un show lleno de invitados, guiños políticos y una puesta artística que reafirmó la identidad del programa.
Tomás Rebord despidió el ciclo 2025 de Hay Algo Ahí ante más de 15 mil personas en un Movistar Arena repleto, coronando un año de crecimiento con un espectáculo que combinó humor, política y una producción escénica de gran despliegue. El show, que también se vio en vivo por Blender, funcionó como una celebración colectiva del fenómeno que se generó alrededor del programa.
La noche comenzó con Rebord solo en el escenario, donde presentó una nueva edición de sus clásicos “Edibordiales”, agradeciendo el apoyo de su comunidad. Ese clima íntimo dio paso rápidamente a una puesta inspirada en el universo de Batman, bautizada como “Batbord”. Allí, el periodista Manu Jove interpretó a Dos Caras, mientras que el co-conductor Juan Ruffo se transformó en una versión del Comisionado Gordon, en un guiño directo a la trilogía de Christopher Nolan.
Uno de los momentos más celebrados llegó con la aparición sorpresa de Dillom, quien irrumpió vestido como el Acertijo. El artista presentó una versión propia del tema del programa y luego interpretó Buenos Tiempos, generando una de las reacciones más intensas de la noche.
El evento también contó con la presencia de Pedro Rosemblat, que aprovechó el escenario para promocionar el Festival de Jingles que se realizará en el Estadio Diego Armando Maradona. Su paso reforzó el cruce entre política y entretenimiento que caracteriza al universo Blender.
Otro de los puntos altos fue la participación de Guillermo Aquino, quien sorprendió con una versión criolla del Joker. Su intervención mezcló humor, teatralidad y guiños al ciclo, lo que rápidamente se volvió uno de los segmentos más comentados en redes.
El show reunió a invitados, panelistas y figuras habituales del programa, repasó los momentos más icónicos del ciclo y cerró un año clave para el conductor. Con esta despedida multitudinaria, Rebord no solo consolidó su vínculo con el público, sino que también confirmó que Hay Algo Ahí ya trascendió la pantalla para convertirse en un verdadero fenómeno cultural.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario